Árvore cai com vento, atinge poste e provoca incêndio

Por conta de fortes ventos, uma árvore antiga de grande porte caiu em cima de um poste na manhã desta sexta-feira (6), provocando um incêndio em uma vegetação em Apucarana.

Conforme a Guarda Civil Municipal, que esteve no local, a equipe estava em patrulhamento pela Rua Benevides Mesquita, com a Rua José de Castro, quando viu as chamas em um matagal e a árvores caída na via.

Ainda de acordo com GCM, a árvore caiu em cima do poste, provocando um curto circuito. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia de Energia Elétrica (Copel) também estiveram no local. Segundo a GCM, ninguém ficou ferido e a rua deve ficar interditada até a retirada da árvore.

Funcionários da Copel estiveram no local para trocar o poste e reestabelecer a energia, além da equipe da Prefeitura de Apucarana, que irá cerrar e retirar a árvore, que está interditando a rua.