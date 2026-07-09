Árvore atinge casa no Afonso Camargo e mobiliza Corpo de Bombeiros

Apesar do susto e do envio de uma ambulância, o incidente na Avenida Pinho Araucária gerou apenas danos materiais. Socorristas seguem no endereço

Uma árvore caiu sobre uma residência localizada na Avenida Pinho Araucária, no bairro Afonso Camargo, em Apucarana. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Jacarandá e mobilizou as equipes de resgate na manhã desta quinta-feira (9). Apesar do impacto contra o imóvel, ninguém se machucou.

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De acordo com as informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado logo após a queda. Por precaução, uma ambulância de resgate também foi deslocada ao endereço para prestar possível atendimento médico aos moradores.

No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram que os ocupantes do imóvel escaparam ilesos. A ocorrência resultou apenas em danos materiais na estrutura da casa, cujo prejuízo ainda não foi totalmente calculado.

Neste momento, as equipes dos Bombeiros permanecem na residência trabalhando com motosserras no corte dos galhos e na remoção segura do tronco, a fim de liberar o espaço e evitar novos riscos no local.

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