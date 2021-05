Artista leva novas cores para muros de Apucarana

Continua após publicidade

Apaixonada por arte desde criança, a artista Mônica Ishiba, 32 anos, de Apucarana, leva novas cores para muros da cidade através da pintura e do grafite. "Sempre gostei de desenhar e sempre trabalhei na área artística. Na adolescência, com a pintura em tela, e mais tarde, me formei em Moda. Amo tudo que está relacionado com a arte. Sou apaixonada pelas cores também", confessa.

Mônica, que também é empresária e dona de uma marca de roupas femininas, conta que o projeto em desenhar em muros e levar sua arte para as ruas, veio de uma parceria com o grafiteiro Zion. "A imersão no grafite foi por causa desse meu amigo. Ele me convidou e eu aceitei. Quis viver essa nova experiência", conta.

Devido à maternidade, Mônica deixou de lado a pintura por quatro anos para se dedicar aos dois filhos. "Fiquei ausente por este período, mas nunca abandonei. Agora, tive a oportunidade de voltar a pintar e de uma forma totalmente diferente", explica.

Mônica misturou em seus dois trabalhos um pouco de spray e de pintura com pincel. Um deles é em parceria com os artistas Zion, Napa e Hugo. "É uma fada. Considero um mural místico. Ele fica localizado na Rua José Maria Pinto, próximo à pracinha. Muito gratificante fazer parte deste projeto", comenta.

Já o outro desenho, foi criado apenas por Mônica e pode ser visto na Rua Benedito José dos Reis, 562, esquina com a Rua Nelson de Moraes. "O segundo trabalho coloquei o nome de 'A maior tela da minha vida'. Fiz quase tudo no pincel e usei cores mais fluídas. Estou achando o máximo colocar a arte disponível para as pessoas", ressalta.

