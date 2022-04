Artista de Apucarana participa de 'mega' grafite em Londrina

Da Redação

O viaduto da Avenida Santos Dumont de Londrina é o novo espaço de uma 'mega' grafitagem personalizada, que conta com a participação do artista Zion, de Apucarana. A via que dá acesso ao Aeroporto de Londrina ficará mais colorida graças ao trabalho do Coletivo CapStyle, que faz parte do programa Caminhos do Graffiti.

O tema do grafite não poderia ser diferente e o espaço homenageia a aviação, sendo um dos desenhos reproduzidos o 14-Bis, avião construído e pilotado por Dumont. “Pensamos também em uma pintura mais lúdica, para chamar atenção das crianças. Por isso, foram criados os aviõezinhos", explica Zion, que recentemente concluiu uma imagem do piloto Ayrton Senna, ícone da Fórmula 1, em Apucarana.

Durante as aulas, Zion percebeu que o trabalho teórico e prático desenvolvido com os alunos das oficinas tem evoluído a cada encontro. “Essa oportunidade que eles têm tido, das oficinas na Associação de Circo e de participar das pinturas, é algo extraordinário. A evolução nos traços e nas perspectivas, é muito nítido", comemora.

Caminhos do Grafitti

O programa Caminhos do Graffiti faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e integra a Fábrica (Rede Popular de Cultura), da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A execução é da Associação Londrinense de Circo (ALC), com o Coletivo CapStyle.

Cerca de 20 alunos das oficinas de grafite também participaram da pintura e acompanharam os artistas consagrados, dando os primeiros passos na arte de rua. Juntos, eles ilustraram as duas faces e duas bases do viaduto que, agora, retrata o Pai da Aviação, Santos Dumont.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, dedicou um post em seu Instagram à nova obra. "Saem aqueles viadutos feios pra caramba...Entram cores, iluminação e arte. O objetivo é transformar os viadutos em telas artísticas, tornando-os, assim, parte da cultura viva e atração turística em Londrina", escreveu.

