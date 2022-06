Artista de Apucarana é selecionado para festivais na Europa

Da Redação

O artista Zion, de Apucarana, está literalmente 'voando' quando o assunto é destaque no mundo do grafite. Na noite desta terça-feira (7), ele embarcou para Milão, na Itália, onde participa do Urban Giants Festival, e em seguida, parte para a Alemanha, no Meeting of Styles.

"Estou no aeroporto em Dubai aguardando uma conexão para Milão. Me inscrevi para esses dois dois eventos e passei em ambos. Nunca participei de eventos grandes como esse. É uma honra poder representar Apucarana, Paraná e Brasil", comemora.

Do Brasil, conforme Zion, apenas três artistas foram selecionados para o festival na Itália e dois para o encontro na Alemanha. "Contei com a colaboração de algumas pessoas para comprar as passagens e bora. Estou muito feliz", contou o artista à equipe do TNOnline.

Meeting of Styles

O evento internacional ocorre desde 2002, na cidade de Wiesbaden, na Alemanha, e foi criado pelo artista Manuel Gerullis, um dos nomes mais importantes do grafite no mundo.

Urban Giants Festival

Após dois anos de hiato devido à pandemia, o Urban Giants, o maior festival de grafite da Itália, retornará nos dias 11 e 12 de junho de 2022. O evento conta com a participação de 100 artistas do mundo.

Veja o vídeo que ele postou nas redes sociais: