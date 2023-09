Artista de Apucarana conclui pintura gigante em Maringá

Há dez anos espalhando sua arte por cidades do Paraná, a muralista Mônica Ishiba, de Apucarana (PR), acaba de concluir seu maior trabalho em Maringá, no Norte do Estado. A pintura ocupa duas quadras de esportes no complexo da Vila Olímpica. Veja o vídeo abaixo

O trabalho demorou seis dias para ser concluído, o que ocorreu agora na primeira semana de setembro. A área foi cedida pela Prefeitura de Maringá, que aproveitou o talento da apucaranense para dar uma “nova cara” ao espaço.

A Vila Olímpica ou Complexo Esportivo Jaime Canet Júnior tem 122 mil m². O local acomoda o Estádio Regional Willie Davids, o Ginásio de Esportes Chico Neto, o Ginásio Valdir Pinheiro, o alojamento para atletas, o Parque Aquático, as quadras de areia, o velódromo e a pista de atletismo. É um ponto de referência de Maringá na área de esportes e também abriga eventos culturais, como o Festival Nacional de Graffiti de Maringá, o "Vida nos Muros", realizado em agosto deste ano.

Graduada em Moda, Mônica Ishiba decidiu recentemente fechar seu empreendimento na área de formação para se dedicar integralmente à pintura. Ela é muralista. Com os seus pincéis, ela conta histórias em ambientes públicos, com o Lar São Vicente de Paulo, onde pintou os muros, e também em projetos particulares.

Na Vila Olímpica, a obra ocupa duas quadras de esportes, que terão posteriormente as linhas refeitas. Cada uma tem 27,8 metros de comprimento por 15,10 metros de largura. “É o meu maior trabalho até agora”, conta a apucaranense.

A obra foi inspirada na música “Tudo te entregarei”, do artista e compositor norte-americano Judson Wheeler Van DeVenter. A canção é muito conhecida no universo gospel.

“Quando estava para iniciar a pintura, o meu marido me apresentou essa música. Recebi como um sinal de Deus”, revela Mônica Ishiba. A obra apresenta duas mulheres. Uma é retratada colocando uma mala no chão, como se estivesse guardando suas inseguranças, segundo a artista. Já a outra imagem traz uma mulher com uma das mãos para cima em um gesto de agradecimento a Deus. A apucaranense revela que usou seu próprio rosto como inspiração para a personagem desenhada.

Agora 100% focada na arte, ela quer levar seu trabalho para outras cidades. Além de Apucarana, a artista tem murais espalhados em Londrina e Maringá. “Eu quero abrir mais o meu leque de atuação", completa.

Para realizar a pintura, feita unicamente pela artista, a apucaranense contou com ajuda de apenados do sistema prisional da cidade. Os detentos foram cedidos apenas para ajudar no preenchimento de tintas usadas nos dois painéis. A obra foi pintada apenas pela artista apucaranense, que demorou seis dias para concluir todo o trabalho. Os presos são do semiaberto e participam de ações sociais em parceria com a Prefeitura de Maringá.

