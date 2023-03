Artesãs protagonizam autogestão em feira semanal da economia solidária

Da Redação

Evento foi realizado nesta terça-feira, no Espaço das Feiras

Um dos pilares do programa de economia solidária, a autonomia em gestão está sendo colocada em prática por um grupo de artesãs capacitadas pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana (Semaf), dentro do Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino. É a Feira do Artesanato, que desde o final do ano passado tem acontecido todas as terças-feiras, entre as 14 e 20 horas, no Espaço das Feiras.

Segundo destaca a secretária da Semaf, Denise Canesin, o evento é uma iniciativa totalmente organizada pelo grupo de empreendedoras solidárias. A prefeitura apenas presta o suporte, viabilizando atrações anexas como apresentações artísticas, esportivas e culturais. “É uma iniciativa de autogestão das próprias artesãs que vem promovendo o artesanato de Apucarana. Um evento muito bem organizado que já está se tornando uma tradição, ponto referencial para a aquisição de produtos artesanais de qualidade”, acentua Denise, enaltecendo a emancipação das profissionais. “Autogestão é o protagonismo que tanto lutamos para que todas as empreendedoras solidárias alcancem desde que ingressam no programa municipal”, reforça Denise.

A feira, complementa a secretária, tem se fortalecido a cada semana, recebendo consumidores com diferentes interesses. “À medida que as pessoas vão conhecendo o trabalho realizado por elas, o movimento também tem aumentado. O público consumidor hoje é composto por pessoas que estão visitando Apucarana e adquirem um artesanato para levar de lembrança, também de apucaranenses que compram para levar como presente”, revela a secretária.

Além dos produtos artesanais, o espaço gastronômico disponibilizado no evento semanal também é de empreendimentos solidários. “Todos os alimentos comercializados na Feira do Artesanato também são artesanais, os chamados “caseiros”, valoriza Denise Canesin.

A edição desta terça-feira (28/03) foi especial em alusão ao encerramento do “Mês da Mulher” e marcou o lançamento da ornamentação pascoal do Espaço das Feiras. Por iniciativa do prefeito Júnior da Femac, o lado externo do local recebeu letreiros de “Feliz Páscoa” e, o interior, um ambiente decorativo temático para ensaios fotográficos. “Uma ornamentação que visa marcar o período da Páscoa em Apucarana, uma data que representa renascimento. Convidamos a todas as famílias para que tragam seus filhos para tirarem fotos e eternizarem o momento neste espaço que ficou muito bonito”, disse a secretária da Mulher, Denise Canesin, pontuando que a decoração vai ornar todos os eventos do Espaço das Feiras até a Páscoa.

Na edição desta semana, destaque para a presença da secretária Municipal da Educação, professora Marli Fernandes, de idosos que participam dos Grupos Conviver e de integrantes do grupo de pedestrianismo Pé-Vermelho. Entre as atividades realizadas, apresentação de dança com alunos das escolas municipais José Idésio Brianezi (N. H. João Paulo I) e José Ramos de Oliveira (Distrito de Pirapó), desfile de moda feminina realizada pela Loja Decortex, exposição e venda de antiguidades, orientações sobre saúde e beleza, aulão de zumba, bingo recreativo com brindes angariados pelas artesãs junto ao comércio local, estandes da Autarquia Municipal de Educação (AME) e da Secretaria da Assistência Social com entrega de kits de higiene íntima. “Nossos agradecimentos aos parceiros da iniciativa privada e também às secretarias da Educação, da Agricultura, da Cultura, da Assistência Social e do Esporte, que colaboram semanalmente para o sucesso da feira”, concluiu Denise Canesin, secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana.

