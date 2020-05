Arrecadação do “Mesa Brasil” chega a entidades sociais em Apucarana

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), perto de uma tonelada de gêneros alimentícios doados por pessoas físicas e jurídicas ao Programa Mesa Brasil já foi encaminhada a entidades sociais de Apucarana.

Uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc/Senac, de combate à fome e ao desperdício de alimentos, localmente a campanha tem a unidade do Sesc como ponto de coleta e, grande parte do que vem sendo arrecadado é entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social que faz o encaminhamento às instituições sociais da cidade. “Na semana passada promovemos um repasse de 140 quilos e, nesta terça-feira, mais 779 quilos. Quase uma tonelada de produtos doados por empresas e pessoas físicas, onde contamos com a parceria da prefeitura para que cheguem a todos que estão precisando neste momento”, informa o Ronaldo Romani Ficagno, analista do Sesc Apucarana.

Romani conta que entidades cadastradas diretamente pelo Sesc também estão recebendo parte da arrecadação. “Temos uma equipe de plantão todos os dias, das 9 às 17 horas, para recebimento das doações e cadastramento de entidades interessadas”, comunica. Além de gêneros alimentícios, o programa aceita doação de materiais de higiene pessoal, de limpeza, máscaras, luvas, entre outros itens.

A iniciativa do Sistema Fecomércio, assinala a secretária Municipal da Assistência Social Ana Paula Nazarko, fortalece a grande corrente em prol da sociedade em um momento que uma crise em saúde se estende para uma crise social. “Têm muitas pessoas precisando. Em nome do prefeito Júnior da Femac, agradecemos ao Sistema Fecomércio PR, através do Sesc Senac, por esta ação que muito vem ajudar ao público atendido pelas entidades sociais da nossa cidade”, disse a secretária. Ela frisa que através da secretaria municipal, milhares de famílias estão sendo assistidas com cestas básicas.

Doações – Pessoas interessadas em doar para o Programa Mesa Brasil devem entrar em contato com o Sesc Apucarana pelo telefone 3308-2500.