“Arraiá” movimenta Espaço das Feiras em Apucarana neste sábado

O prefeito Júnior da Femac salienta que a iniciativa abre oficialmente o “julho solidário da rede de empreendimentos solidários”

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana promove neste sábado (09/07), das 16 às 22 horas, no Espaço das Feiras, o 1º Arraiá Solidário. Além de barracas de hortifruti, artesanato, moda, decoração e gastronomia, o evento também irá angariar agasalhos e alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a iniciativa abre oficialmente o “julho solidário da rede de empreendimentos solidários”. “Mais uma ação fantástica do nosso programa municipal que gera trabalho e renda, dignidade e independência financeira a centenas de apucaranenses”, destacou o prefeito, convidando as famílias para o evento. “Além de prestigiar as nossas mulheres empreendedoras, também será uma oportunidade de contribuir com uma campanha de solidariedade que vai fazer a diferença na vida de muitos de nossos irmãos”, pontuou Júnior.

Organizado no sistema de autogestão pelas artesãs da rede de empreendedores solidários, o “arraiá” integra o Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino. “Os produtos à venda são todos confeccionados dentro do programa de economia solidária. Serão itens de artesanato, decoração, moda, hortifruti e gastronômicos”, informa Denise Canesin, secretária da Mulher e Assuntos da Família.

De acordo com ela, além de todo o respaldo por parte do prefeito Júnior da Femac, a iniciativa conta com parceria das secretarias Municipais da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), da Assistência Social e da Indústria, Comércio e Emprego. “Durante o evento, que contará com “Espaço Kid” também teremos a realização de um encontro regional com a presença de colecionadores de fuscas e carros antigos, além de apresentações artísticas”, relata a secretária.

Endereço: O Espaço das Feiras está localizado na Rua Talita Bresolin, próximo ao centro da cidade. Além de diversos eventos temáticos e setoriais, o pavilhão sedia a Feira do Produtor na quarta-feira e sábado; Feira da Lua na quinta-feira; Feira da Economia Solidária, na sexta-feira; e ainda a feira livre no domingo. Gerenciado pela prefeitura, o local dispõe de ampla área coberta – 100 metros de comprimento por 40 metros de largura – facilidade de estacionamento e sanitários.

Julho Solidário – Além do posto de arrecadação que irá funcionar neste sábado junto ao “arraiá solidário”, a Secretaria da Mulher e Assuntos da Família credenciou outros pontos junto a comércios e indústrias. “Ao longo do mês, a doação de roupas e alimentos poderá ser feita junto a parceiros que estão devidamente identificados com a marca da campanha”, observa a secretária Denise.

