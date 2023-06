Arraiá de negócios para mulheres está com inscrições abertas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Reunir empresárias e empreendedoras em um ambiente descontraído de festa julina para ampliar o networking. Este é o objetivo do 1º Arraiá de Negócios para Mulheres, promovido pela ACIA, em parceria com o Sebrae e tem o apoio da Faciap Mulher, Cacinp Mulher, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora. O evento acontece na próxima quinta-feira (06), e vai reunir 49 empresas participantes.

continua após publicidade

“As inscrições estão abertas e são voltadas para as mulheres associadas a ACIA e ao Sivana. A rodada conta com a consultoria do Sebrae, que possui uma metodologia específica para o evento”, diz o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello.

Esta rodada terá alguns diferenciais, explica Faganello. “É a terceira do ano, sendo a segunda só para empresárias e empreendedoras. Ela terá será realizada em dois momentos. O primeiro é na mesa de negociação, onde todos irão apresentar seus produtos, negócios e serviços entre si”, diz Faganello.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmara da mulher realiza happy hour junino em Apucarana

O segundo momento acontece em intervalos programados entre as rodadas. “É a oportunidade a mais dado pelo arraiá, onde as participantes ficarão livres para se aproximar de contatos iniciados nas mesas, de forma mais descontraída, porque estará acontecendo com comidas típicas, brincadeiras e negócios”, adianta Faganello.

As interessadas em participar deste evento devem se apressar. “Restam poucas vagas. E na última rodada tivemos fila de espera”, completa Faganello.

O I Arraiá de Negócios para Mulheres tem o apoio do Sivana, Câmara da Mulher, Faciap Mulher e Cacinp Mulher.

Siga o TNOnline no Google News