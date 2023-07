Arquiteta mantém coleção com 96 bonecas da Barbie; veja reportagem

Antigos e novos fãs da Barbie têm experimentado muitas emoções e lembranças com a estreia do filme em homenagem à boneca mais famosa do mundo. Estrelado por Margot Robbie, o longa-metragem promete lotar os cinemas a partir desta quinta-feira (20). Em Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná, as sessões estão com ingressos praticamente esgotados por conta desse frenesi rosa-choque mundial. Veja entrevista em vídeo abaixo

A arquiteta Mariana Estrope, de Apucarana, é uma dessas fãs. Dona de uma coleção de 96 bonecas da Barbie, que guarda com todo carinho, ela está revivendo a paixão da infância. Mariana conta que sempre gostou da personagem, mas admite que os pais deram um “empurrãozinho” nessa paixão, sempre presenteando a filha com as bonecas.

A arquiteta destaca o cuidado que sempre manteve com esses presentes desde muito pequena. “Eu brinquei bastante, mas nunca estraguei nenhuma boneca”, comenta, assinalando que ganhou a primeira com apenas 3 anos de idade.

Com o crescimento da coleção, a arquiteta conta que os pais e ela começaram a procurar por Barbies diferentes e edições especiais. Apesar da grande variedade, algumas estão entre as preferidas. “Eu gosto da Hollywood e sou apaixonada também pela do Camboja”, cita.

Foto por TNOnline/Lis Kato Bonecas são guardadas com carinho pela apucaranense

Dentre os destaques da coleção está ainda a Barbie Hard Rock Café. “Quando eu comprei, há 20 anos, só tinha 24 unidades no mundo. Era uma Barbie bem exclusiva e, quando vi, fiquei apaixonada na hora”, conta. Ela revela que comprou a maioria das bonecas em viagens, mas muitas também em leilões, principalmente as de séries especiais.

Ela afirma que está animada para o filme. “Já combinei com as minhas amigas e vamos assistir juntas”, conta a apucaranense. A arquiteta revela que costuma mostrar a coleção para quem tiver interesse em conhecer, mas não deixa ninguém brincar, nem mesmos os filhos das amigas. “É só para olhar mesmo”, assinala, com bom-humor.

A arquiteta cita o aspecto de empoderamento da personagem, que aparece como roqueira ou heroína, nas mais variadas situações e profissões. “Acho que não tem uma menina que não brincava de Barbie ou que não queria ter uma. Então, o filme vai remeter à infância, que é parte mais gostosa da vida”, avalia.

Veja:

HISTÓRIA

A Barbie foi lançada oficialmente na Feira Anual de Brinquedos de Nova York, nos Estados Unidos, em 9 de março de 1959. Foi apresentada como uma modelo adolescente vestida na última moda e, nas décadas seguintes, esse status de top model foi reforçado, como símbolo de sucesso, beleza e juventude. Loura e vestida inicialmente com um maiô listrado em preto e branco, a boneca nasceu com o corpo de manequim. Seu perfil contava com longas pernas e cintura fina. Em 1961, ela ganhou um namorado, o Ken.

Ao longo dos anos, ela adotou diversos estilos e foi se adaptando, como Barbie rap, roqueira, salva-vidas, médica, dentista, ginasta e uma super-Barbie, com capa cor-de-rosa. Em 1996, ela ganhou uma amiga paraplégica, Becky, que vinha com uma cadeira de rodas.

Dotada de um corpo mais flexível, Barbie chegou aos anos 2000 como uma mulher moderna, que trabalha e está antenada. Por isso, recebeu vários novos acessórios, como computador e celular.

Em seis décadas, a boneca da Mattel, criada pela empresária Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, fundador da empresa, teve mais de 200 profissões, retratando o desejo da sociedade em evolução.

A Barbie de hoje reflete o comportamento e os desejos das garotas de todo lugar, ou seja, ela é o que quiser ser. Por isso, mantém o seu sucesso.

Por Lis Kato e Fernando Klein

