Arilson entrega carro elétrico para Casa do Dodô e emenda para o Recanto Allan Kardec

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) participou no último sábado (16/05) de duas ações voltadas ao apoio de entidades sociais em Apucarana. Ao lado do vereador Dr. Odarlone (PT), ele realizou a entrega de um veículo elétrico, avaliado em R$ 120 mil, e instrumentos musicais para projeto social.

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A primeira agenda aconteceu na Casa do Dodô, residência inclusiva que acolhe pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. A entidade recebeu do Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional, um carro elétrico modelo BYD Dolphin Mini, que será utilizado nas atividades e no atendimento aos assistidos. Representando a instituição, participou da entrega Antonio Carlos Machado, o Macarrão.



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“É uma alegria imensa voltar à Casa do Dodô para mais uma entrega, desta vez, um veículo, que vai facilitar o dia a dia da entidade. Já contribuímos com a implantação do sistema de energia solar, que ajudou bastante para reduzir a conta de luz e, agora, com o carro, que vai propiciar mais segurança, agilidade e conforto nas atividades diárias, que necessitam de transporte”, comenta.

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Em seguida, o deputado, que também preside o PT-PR, esteve no Recanto Allan Kardec, onde foi entregue oficialmente instrumentos musicais valor de R$ 25 mil. Também participou da agenda o vereador Odarlone, o estudante Igor Araújo e colaboradores da entidade. Os recursos serão destinados à compra de equipamentos musicais para as atividades desenvolvidas pela entidade, que atende jovens em situação de vulnerabilidade social.

“Essas iniciativas demonstram o nosso compromisso com projetos que promovem inclusão, acolhimento e oportunidades para crianças, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade, seja através de emendas disponibilizadas pelo nosso mandado, seja através de parcerias com o Governo Lula”, ressalta o deputado Arilson.