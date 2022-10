Arilson Chiorato comemora reeleição para deputado estadual

Da Redação

Arilson comemora vitória com a família em Apucarana

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) já comemora a reeleição. Com 99,19% das urnas totalizadas, o petista soma 76.066 votos e está apenas, dentro do partido, atrás dos deputados Professor Lemos, com 118 mil votos e Requião Filho, que fez 85.078 até agora.

Ele iniciou uma carreata agora há pouco e depois seguirá para Ourizona, na região Noroeste do Paraná, onde tem familiares e é sua região de origem.

"Parabéns para o povo do Paraná. Agradeço a cada um e a cada uma. Somos mais de 70 mil votos", disse, eufórico.

Beto Preto leva 56,7% dos votos válidos para Federal em Apucarana

O ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), foi o campeão de votos nas eleições em Apucarana, que totalizou a apuração logo após as 20 horas. Beto Preto fez 38.626 votos em Apucarana, o que equivale a 56,7% dos votos válidos nas 306 seções eleitorais do município. Em todo o Estado, Beto Preto fez mais de 200 mil votos, figurando entre os quatro mais bem votados.

O governador Ratinho Júnior também foi o preferido do eleitorado apucaranense, com, 51.325 votos (77% dos votos válidos). Requião fez 12.306 votos (18,45%).

Na disputa pela presidência, o eleitor de Apucarana escolheu Jair Bolsonaro, que somou 45.398 votos (63,22%), contra 20.168 votos dados a Luis Inácio Lula da Silva (28,09%). Simone Tebet ficou em terceiro, com 3.337 votos, à frente de Ciro Gomes, que fez 2.035 votos.

