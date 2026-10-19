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Arena de Apucarana vence Interclubes Regional de Beach Tennis

Título inédito na região 43 garante mais de 100 atletas locais na etapa estadual, que será disputada em Caiobá

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Arena de Apucarana vence Interclubes Regional de Beach Tennis
Autor Foto: Divulgação

A equipe da Arena Yellow, de Apucarana, sagrou-se campeã do Interclubes Fiat Regional de Beach Tennis 2026, torneio promovido pela Federação Paranaense de Tênis (FPT). A competição, válida pela região 43, foi disputada entre quinta-feira e domingo no Recanto da Licença, em Londrina, e reuniu 11 arenas do norte do estado.

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O título apucaranense foi conquistado a partir da soma dos resultados nas categorias "Sub" (infantil) e "Geral", que abrangeu desde adolescentes até atletas de 60 anos, divididos em mais de 20 níveis de disputa. A delegação da cidade contou com mais de 100 pessoas inscritas. O Country Club de Apucarana também marcou presença no torneio com uma equipe própria.

A vitória representa um marco para Apucarana, que desbancou cidades com maior tradição e tempo de prática na modalidade. O sócio-proprietário da Arena Yellow, Lucas França Lopes, destacou o ineditismo e o peso da conquista para o esporte local.

"É um título que nunca tinha acontecido, sempre fica entre Londrina, Rolândia, essas cidades maiores que têm o beach tennis como esporte há mais de dez anos. Em Apucarana, estamos com uns quatro anos que existe. Então foi uma conquista diferente, porque Londrina e Rolândia são referência nesse esporte e a gente conseguir ganhar com um time em Apucarana, com cem atletas representando a cidade, a maioria pessoas que trabalham, estudam, fazem aula com a gente, foi uma conquista legal", afirmou Lucas.

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Com a taça da região 43 assegurada, a equipe da Arena Yellow garantiu classificação para a fase final do Interclubes. O torneio estadual será realizado em Caiobá, no litoral do estado, e reunirá os campeões de todas as regiões do Paraná.

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Apucarana Arena Yellow beach tennis Competição Paraná Esporte Local Interclubes Fiat Regional
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