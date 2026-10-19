Arena de Apucarana vence Interclubes Regional de Beach Tennis

A equipe da Arena Yellow, de Apucarana, sagrou-se campeã do Interclubes Fiat Regional de Beach Tennis 2026, torneio promovido pela Federação Paranaense de Tênis (FPT). A competição, válida pela região 43, foi disputada entre quinta-feira e domingo no Recanto da Licença, em Londrina, e reuniu 11 arenas do norte do estado.

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O título apucaranense foi conquistado a partir da soma dos resultados nas categorias "Sub" (infantil) e "Geral", que abrangeu desde adolescentes até atletas de 60 anos, divididos em mais de 20 níveis de disputa. A delegação da cidade contou com mais de 100 pessoas inscritas. O Country Club de Apucarana também marcou presença no torneio com uma equipe própria.

A vitória representa um marco para Apucarana, que desbancou cidades com maior tradição e tempo de prática na modalidade. O sócio-proprietário da Arena Yellow, Lucas França Lopes, destacou o ineditismo e o peso da conquista para o esporte local.

"É um título que nunca tinha acontecido, sempre fica entre Londrina, Rolândia, essas cidades maiores que têm o beach tennis como esporte há mais de dez anos. Em Apucarana, estamos com uns quatro anos que existe. Então foi uma conquista diferente, porque Londrina e Rolândia são referência nesse esporte e a gente conseguir ganhar com um time em Apucarana, com cem atletas representando a cidade, a maioria pessoas que trabalham, estudam, fazem aula com a gente, foi uma conquista legal", afirmou Lucas.

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Com a taça da região 43 assegurada, a equipe da Arena Yellow garantiu classificação para a fase final do Interclubes. O torneio estadual será realizado em Caiobá, no litoral do estado, e reunirá os campeões de todas as regiões do Paraná.