Área rural de Apucarana sofre com falta de luz há mais de 24h
Copel afirma que equipes já estão na região para realizar os reparos necessários para restabelecer o fornecimento de energia
Um empresário da região rural de Santa Luzia, em Apucarana (PR), denunciou que enfrenta transtornos devido à falta de energia elétrica que já ultrapassa a marca de 24 horas. O desabastecimento teve início por volta das 15h de sábado (14) e, até as 22h deste domingo (15), o serviço ainda não havia sido normalizado na localidade.
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Alencar Diógenes dos Santos de Lima, de 35 anos, proprietário de um restaurante rural, relatou os impactos diretos da interrupção no seu negócio durante o fim de semana. Ele precisou cancelar as reservas de seus dois chalés e manter o restaurante de portas fechadas no domingo. “Além de manter fechado, eu tive que deslocar alimento para manter em uma certa temperatura, tive que alugar gerador para poder manter outros alimentos e freezers conservados”, explicou o empresário.
Segundo Alencar, a comunidade tem sofrido com quedas frequentes e a dificuldade de atendimento nos canais oficiais da concessionária agrava o problema. “É um sentimento de incapacidade da nossa parte, porque faz mais de 24 horas que nós estamos sem energia e não tem uma resposta. É uma incapacidade profissional e moral dos responsáveis que não tem explicação”, desabafou.
Questionada sobre a demora e a situação na localidade, a Copel informou que uma equipe já foi deslocada para a região de Santa Luzia e que os técnicos estão fazendo os reparos necessários para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível.