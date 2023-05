Área de baixa pressão se intensifica e traz risco de chuva forte ao PR

Uma área de baixa pressão se intensifica entre o norte da Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul, provocando chuva também sobre o estado paranaense nesta terça-feira (30). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os eventos ocorrem já na manhã entre os municípios do oeste e noroeste, avançando para as demais regiões no decorrer do dia.

continua após publicidade

O serviço meteorológico aponta que os volumes de chuva previstos devem ser significativos, com risco para temporais.

Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, os institutos indicam que deve chover bastante. Conforme o Simepar, existe 5 milímetros de precipitação acumulada para a cidade, além de uma probabilidade de ocorrência de chuva de 98%. O dia deve ser predominantemente nublado, e as pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

continua após publicidade

Já a Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, mostra que a precipitação acumulada para a Cidade Alta pode ser ainda maior. O site indica que deve chover 25 milímetros no município.

Por conta da instabilidade, haverá baixa amplitude térmica, ou seja, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. Além disso, a sensação de frio aumenta em função dos ventos.

Ao amanhecer, por volta das 6h, os termômetros registraram a mínima de 13ºC. A máxima não deve ultrapassar os 19ºC.

Siga o TNOnline no Google News