Árbitro internacional apita decisão do basquete nos JUP´s em Apucarana

O time da capital ganhou a taça ao vencer por 84 a 49

O árbitro apucaranense Cristiano Maranho, que reside em Jandaia do Sul, foi atração nesta quinta-feira (21) na final do basquetebol masculino na 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), com a partida entre UFPR Curitiba e Universidade Estadual de Londrina (UEL) no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). O time da capital ganhou a taça ao vencer por 84 a 49.

Ex-atletas da seleção apucaranense de basquetebol no início da década de 90, Maranho atua como árbitro da modalidade há mais de 20 anos. Ele já apitou três olimpíadas: 2008 na China, 2012 na Inglaterra e em 2016 no Brasil, além de ter arbitrado em outras competições mundiais. “Sempre é um prazer estar trabalhando com a arbitragem no Paraná, onde tudo começou atuando nos Jogos Escolares, Jogos da Juventude e nos Jogos Abertos do Paraná. Tenho um carinho especial por Apucarana, pois atuei como atleta e voltar pra cá e poder passar um pouco da experiência adquirida ao longo de 25 anos de arbitragem para essa garotada é sempre bom”, destaca Maranho, que também trabalhou em quatro mundiais adultos e dois nas categorias de base, três Jogos Pan-Americanos, Campeonato Europeu e Campeonato Asiático.

Também estiveram nos JUP´s os árbitros de basquetebol Diego Chiconato e Vinícius Simões da Silva. O primeiro é diretor de arbitragem da Federação Paranaense, atuou na 61ª edição dos JUP´s e recentemente apitou o Mundial Sub-17 (masculino), realizado na Hungria. Chiconato ainda tem apitado partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Adulto Masculino na Venezuela, Equador e Estados Unidos.

Já Vinícius não apitou nos JUP´s, mas atuou como coordenador de arbitragem da competição estadual. Por seis anos esteve em seis temporadas no Novo Basquete Brasil (NBB) e atualmente é coordenador técnico da Federação Paranaense de Basquetebol e assistente de arbitragem da Liga Nacional de Basquetebol. Vinícius destacou que Apucarana está bem representada na arbitragem, pois ele, Maranho e Chiconato são nascidos no município. “Temos ainda a Flávia Almeida que também é nascida em Apucarana e é a coordenadora de arbitragem da NBB”, frisa Vinícius.

