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Árbitro é ameaçado de agressão por pai de atleta em Apucarana e PM é acionada

Confusão aconteceu no Jardim Residencial Franca durante a fase municipal do torneio; suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 08:40:57 Editado em 03.07.2026, 08:40:51
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Árbitro é ameaçado de agressão por pai de atleta em Apucarana e PM é acionada
Autor Árbitro de futebol foi ameaçado em Apucarana - Foto: Pixabay/imagem ilustrativa

Um árbitro de 57 anos passou por momentos de tensão na quinta-feira (2) enquanto apitava uma partida de futebol da fase municipal de um campeonato, em Apucarana (PR). Ele foi alvo de xingamentos e ameaças de agressão física feitas pelo pai de uma das jogadoras menores de idade que participavam do torneio.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (03) em Apucarana e região

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De acordo com o relato do juiz à Polícia Militar (PM), o homem de 36 anos se exaltou na beira do gramado. Além de ofender a equipe de arbitragem com palavras de baixo calão e incitar a violência, o suspeito afirmou que esperaria a vítima do lado de fora do campo para espancá-la.

Diante da intimidação, a polícia foi acionada para comparecer à Rua Armando Pepilo Guadanhini, onde o jogo acontecia. A equipe realizou buscas pelas ruas do bairro na tentativa de localizar o homem, mas ele já havia fugido antes mesmo da chegada da viatura.

O árbitro não sofreu agressões físicas e foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos legais cabíveis para registrar uma queixa formal contra o autor das ameaças.

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