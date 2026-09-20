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CONFUSÃO

Árbitro é agredido após expulsar jogador em partida de campeonato de futebol em Apucarana

Vítima de 26 anos foi atacada a socos e chutes por trio, que fugiu antes da chegada da polícia na região da Nova Ucrânia

Escrito por Da Redação
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Árbitro é agredido após expulsar jogador em partida de campeonato de futebol em Apucarana
Autor Vítima dispensou socorro médico - Foto: Agência Brasil/Foto ilustrativa

Um árbitro de 26 anos foi agredido a socos e chutes por três jogadores durante um campeonato de futebol amador na tarde de sábado (19), em Apucarana (PR). O caso foi registrado em um espaço esportivo localizado na Estrada Nova Ucrânia, na região do aterro sanitário do município.

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De acordo com o relato do juiz à Polícia Militar, a confusão começou quando ele aplicou um cartão que resultou na expulsão definitiva do jogador. Imediatamente após a penalidade, o competidor expulso e outros dois membros do time avançaram contra a vítima e iniciaram as agressões.

Os três homens fugiram do local antes que a viatura policial chegasse. Apesar do ataque, o árbitro não apresentava machucados aparentes no momento do atendimento e dispensou socorro médico. Ele apresentou aos policiais o documento de anotações da partida contendo os primeiros nomes dos suspeitos e foi orientado sobre como proceder para registrar a queixa formal na Polícia Civil assim que os agressores forem identificados por completo.

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agressão a árbitro confusão em partida crime esportivo futebol amador identificação de suspeitos segurança no esporte
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