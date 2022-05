Arapongas retoma o projeto Escolinha de Trânsito; assista

Da Redação

Arapongas retomou nesta quinta-feira (5) as atividades da Escolinha de Trânsito e Cidadania “Sargento Benedito de Oliveira”. Inaugurado em 8 de agosto de 2018 na sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o espaço ficou fechado durante dois anos por conta da pandemia de Covid-19. Pioneiro no Paraná, o projeto prevê aulas práticas e teóricas para crianças do município, com objetivo de formar cidadãos mais conscientes no trânsito.

continua após publicidade .

A retomada da Escolinha de Trânsito ocorreu durante o lançamento do Movimento Maio Amarelo em Arapongas, que prevê uma série de atividades voltadas à conscientização. Arapongas registrou de janeiro a maio deste ano um aumento de óbitos em acidentes. Foram sete contra cinco no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança e Trânsito (Sestran).

A aula inaugural da Escolinha de Trânsito nesta retomada do projeto contou com a presença de alunos da Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski, que é a primeira escola municipal do Paraná a implantar oficialmente a disciplina cívico-militar para os alunos. Após uma aula teórica, as crianças participaram de atividades práticas.

continua após publicidade .

A Escolinha de Trânsito, que funciona numa parceria entre PM, Guarda Municipal e Sestran, simula uma “minicidade”, com ruas, semáforos e sinalização. Os estudantes têm à disposição carrinhos elétricos da Renault e bicicletas. No espaço, eles aprendem as regras de trânsito, simulando situações como motoristas, pedestres, ciclistas e até pessoas com deficiência física.

A guarda municipal Nayara de Melo, coordenadora do projeto, explica que o trabalho contará com apoio de monitores do grupo de escoteiros Pássaros da Paz. “Neste ano, vamos atender cerca de 1,4 mil crianças dos terceiros anos das escolas municipais. São crianças de 8 a 9 anos de idade”, explica. Os colégios particulares que tiveram interesse também poderão participar.

O secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, acrescenta que o município fez um cronograma para atender todas as crianças do terceiro ano até dezembro. “É um investimento a longo prazo. Tudo que eles aprenderem aqui vão levar para o futuro”, diz. Ele cita ainda que, no curto prazo, eles atuam como fiscalizadores em casa. Cada um recebe um "bloquinho de multas" e podem alertar os pais no caso de irregularidades no trânsito, ajudando na conscientização.

continua após publicidade .

O prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSD), que participou da solenidade, afirmou que a verdadeira educação no trânsito ocorre nas escolas. “Sou contra as multas. O que resolve o trânsito é a educação, começando com as crianças nas escolas”, disse. Ele destacou também que o governo do Estado iniciou um projeto agora levando escolinhas de trânsito para outros municípios. “Arapongas foi a primeira no Estado e isso é gratificante”, disse.

Ele lembrou que o governador Ratinho Junior era secretário de Desenvolvimento Urbano quando a Escolinha de Trânsito foi viabilizada em Arapongas e, agora como mandatário estadual, está ampliando o projeto no Estado, renomeado de “Detranzinho”. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

Por, Fernando Klein