Arapongas recebe cartões dos novos beneficiários do “Comida Boa”

Nesta quarta-feira (06), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa sobre o recebimento dos cartões do programa “ Comida Boa” a serem entregues aos novos beneficiários, selecionados pelo Governo do Estado.

Ao todo, 477 cartões foram recebidos pelo município e, segundo a Semas, as equipes dos Centros Municipais em Assistência Social (CRAS's) já iniciaram as buscas ativas, por meio de visitas e contatos telefônicos, com os novos beneficiários.

O benefício será concedido através de cartão magnético, que terá recarga mensal no dia 25 de cada mês, no valor de R$ 80. Não haverá saque do benefício, e sim a utilização direta em supermercados, mercados, empórios e assemelhados credenciados.

Consultas

A Secretaria de Assistência Social orienta que a população de Arapongas consulte o site ou que entre em contato com o CRAS de referência, para a entrega máxima dos cartões. "Reforçamos a importância de manter o Cadastro Único atualizado, com informações corretas, para que não deixem de receber benefícios, tais como Auxílio Brasil, Cartão Comida Boa, entre outros”, orienta a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

O programa

O Comida Boa é um benefício de transferência de renda estadual, instituído pela Lei Nº 20.747, de 18 de outubro de 2021. O benefício tem por finalidade contribuir com a segurança sócio assistencial de sobrevivência e renda das famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da concessão de benefício de caráter continuado.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.