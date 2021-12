Da Redação

Arapongas deve registrar máxima de 32º C nesta segunda-feira

Arapongas amanheceu ensolarada e, assim como nos dias anteriores, as temperaturas devem ser elevadas nesta segunda-feira (6). Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 32º C. A mínima registrada foi de 18º C.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve ser instável em boa parte do Paraná. Por conta disto, há possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade dos Pássaros. A precipitação acumulada é de 3.6 mm.

Os índices de instabilidade continuam mais elevados principalmente no centro-sul, Campos Gerais, norte e no leste paranaense, setores onde pancadas de chuva acompanhadas de algumas trovoadas ocorrem a qualquer hora do dia (mais fortes a partir da tarde). Entre as regiões oeste e noroeste do Estado possibilidade de chuvas é bem baixa, com temperaturas elevadas.