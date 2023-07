Ar seco atua sobre o Paraná e influencia na elevação das temperaturas

Um ar mais seco atua sobre boa parte do Paraná nesta segunda-feira (3), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão indica que a presença do fenômeno meteorológico influencia diretamente no tempo, favorecendo o predomínio de sol sobre as regiões paranaenses e induzindo a elevação das temperaturas, como poderá ser observado ao longo do dia, por exemplo, no norte e noroeste do estado.

continua após publicidade

Ainda conforme o Simepar, entre a madrugada e o amanhecer, as condições atmosféricas são favoráveis para a formação de nevoeiros/nuvens baixas entre o centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. No entanto, elas perdem força ainda durante a manhã.



Apucarana, por sua vez, deve contar com a presença do sol logo ao amanhecer. O predomínio dele ajuda a elevar as temperaturas.

continua após publicidade

O instituto mostra que os números devem oscilar entre 11°C e 21°C. A Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, no entanto, mostra que a amplitude térmica sobre a Cidade Alta pode ser um pouco mais elevada, chegando à casa dos 24°C.

Como fica o tempo nas demais regiões?

Confira abaixo o mapa do Simepar que mostra como fica o tempo nos municípios paranaenses. Veja:

Foto por Simepar Previsão do tempo para as cidades paranaenses

Siga o TNOnline no Google News