Grupo de torcedores do Palmeiras chegou a Montevidéu na quarta-feira e aposta em vitória sobre o Estudiantes no Estádio Centenário neste sábado (28)

Um grupo de apucaranenses está em Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, da Argentina. A decisão acontece neste sábado (28), às 17h, no Estádio Centenário.

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Os apucaranenses integram um grupo de nove torcedores palmeirenses que desembarcou na capital uruguaia ainda na quarta-feira (25). Segundo o morador de Apucarana Edison Estrope, a antecipação da viagem já é uma prática comum do grupo para economizar e aproveitar o destino antes da bola rolar.

"Sempre chegamos antes porque é mais cômodo e barato, então viemos na quarta-feira e agora estamos aproveitando para passear e conhecer a cidade. Tem uma Fan Fest na beira do mar; não é um destino turístico, mas tem coisas boas para visitar. Aqui é um lugar seguro", relatou Estrope.

De acordo com o torcedor, a movimentação de brasileiros já toma conta da capital uruguaia às vésperas da partida, enquanto a chegada da torcida adversária deve se intensificar mais perto do confronto. "Ontem na Fan Fest foi uma loucura, estava lotado de gente, mas a maioria é palmeirense. Como os argentinos moram perto daqui, devem chegar mais próximo do jogo", observou.

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Terceira final e otimismo para o duelo

Para Estrope e os amigos, a viagem ao Uruguai marca a terceira decisão continental acompanhada de perto. "A primeira foi em 2021, quando ganhamos do Flamengo. Depois assistimos no ano passado. Essa é a terceira final que vamos acompanhar. Nosso negócio é mais futebol e o time ajuda a empolgar. Já estamos preparando a próxima no ano que vem, o Palmeiras deve continuar se sobressaindo aos outros times", afirmou.

Confiante em mais uma conquista alviverde, o apucaranense arrisca um placar favorável, mas reconhece a força do adversário argentino. "Pelo menos uns 2 a 0, espero que o Palmeiras faça um gol rapidinho. Não é fácil porque os argentinos têm qualidade também e são aguerridos, pessoas que lutam o jogo inteiro. Acho que temos um pouco mais de chance por conta da capacidade técnica e experiência dos nossos jogadores, e nosso técnico é fantástico, é um vencedor", concluiu.