Apucaranenses vão disputar o maior Rally Cross Country das Américas

A cidade de Apucarana vai estar representada por três competidores nos UTVs da 31ª edição do Sertões BRB, o maior Rally Cross Country das Américas. O piloto Leandro Moor (Ximura) e seu filho, o navegador Alfredo Moor (Ximurinha), fazem sua estreia na competição na categoria UTV Over 45 representando a equipe GS Racing. Já o navegador Jhonatan Ardigo completa oito edições em 2023 e já foi bicampeão da categoria UTV 2 ao lado do piloto Gabriel Cestari, da equipe Cotton / Polaris Racing.



continua após publicidade

Ximura começou no Rally Regularidade e depois de conquistar os principais títulos da modalidade como Mitsubishi Motorsports, Transparaná, Transcatarina e Copa Troller, decidiu se aventurar no Rally Cross Country. Para este novo desafio decidiu competir ao lado do filho Alfredo que também iniciou participando de provas de Regularidade. A dupla iniciou nas provas da Mitsubishi Cup e Adventure Cup ainda em 2023, até reunir a coragem necessária para encarar o maior Rally das Américas. “Participar do Sertões sempre foi um sonho a ser realizado, mas não esperava acontecer assim tão cedo, ainda mais ao lado do meu filho que terá a responsabilidade de nos levar até o fim do roteiro”, comenta o piloto.

-LEIA MAIS: Motorista de Apucarana é flagrado transportando vaca em Corcel; veja

continua após publicidade

A dupla de pai e filho de Apucarana compete pela categoria UTV Over 45 a bordo de um Polaris RZR Pro R. “Os últimos dias têm sido de ansiedade, emoção e muita dedicação para estarmos conseguindo participar dessa aventura. Estamos focados, vai ser de tirar o fôlego, mas estamos determinados a completarmos a prova”, diz Ximura.

Foto por Reprodução Apucaranenses Ximurinha e Ximura

Para Alfredo, participar do Sertões ao lado do pai é um sonho em dose dupla. “A ansiedade está grande para chegar em Petrolina. Sempre acompanhei o Sertões e hoje poder participar e, melhor ainda, ao lado do meu pai, está sendo muito melhor do que sempre sonhei. Esses dias de rally vão ficar marcados em nossas vidas. O Sertões é uma prova longa e dura que requer muito do carro, piloto e navegador. Então, só de completar o Sertões e chegar na rampa promocional já vai ser uma emoção muito grande. Claro, se der um pódio entre os melhores do Brasil, vai ser melhor ainda”, diz Ximurinha.

continua após publicidade

Foto por Reprodução Ardigo compete ao lado de Gabriel Cestari

Já o navegador de Apucarana, Jhonatan Ardigo, está em sua oitava participação no Sertões e compete ao lado do piloto Gabriel Cestari na categoria UTV 2 com um Polaris R Ultimate. Jhonatan é bicampeão da UTV 2 e conquistou um vice-campeonato nos carros pela T2 Production. Na Geral dos UTVs foi duas vezes 3º colocado, outras duas vezes 4º e uma vez em 5º. “Participei em 2016 no Rally Regularidade, em 2017 nos carros na categoria T2 e de 2018 a 2022 entre os UTVs. Estou correndo ao lado do Gabriel há seis anos em uma parceria de sucesso. O objetivo neste ano é terminar todos os dias andando em ritmo forte para poder concluir a prova entra os cinco primeiros da Geral dos UTVs”, conclui Jhonatan.



Sertões BRB 2023

Com o mote: ‘Nosso palco é o Brasil’, o maior rally das Américas chega a sua 31ª edição, de 11 a 19 de agosto. Depois de realizar o maior rally do mundo em 2022, de Sul a Norte do Brasil, competição histórica que comemorou os 30 anos da prova e o Bicentenário da Independência, a edição 2023 volta às origens, com um formato concentrado e adoção de etapas em laço ou margarida (largada e chegada no mesmo ponto) para facilitar a logística das equipes. No total serão 3.793km, dos quais 2.027km cronometrados.

O pano de fundo do Sertões BRB 2023 são três estados do Nordeste: PE, BA e CE. De Petrolina (PE) à Praia do Preá (Cruz-CE), cidades que recebem pela primeira vez a largada e a chegada do maior rally das Américas. A promessa da organização - e expectativa dos competidores - é por uma das edições mais exigentes de todos os tempos. Cada ano a organização traz um roteiro inédito, honrando a sua missão de revelar um Brasil que poucos conhecem.

Foto por Reprodução Competição ocorre de 11 a 19 de agosto

Siga o TNOnline no Google News