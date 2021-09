Apucaranenses vão disputar Estadual de Atletismo em Cascavel

Da Redação

Os atletas Edson Aparecido Emídio e Luiz Henrique Pereira, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam no próximo final de semana (dias 25 e 26 de setembro), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, a 65ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa Adulto.

O primeiro competidor participará das provas de 3.000m com obstáculos, 1.500m e 5.000m, enquanto o segundo atleta vai disputar as provas de 800m e 10.000m.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que a dupla viaja na sexta-feira (24-09) para o Oeste do Estado em busca de bons resultados. “Mais uma vez Apucarana terá representantes na principal competição de atletismo do Paraná. O Edson está bem preparadado, pois já disputou várias competições nesse ano, inclusive fora do Estado, e o Luiz Henrique vai para a sua terceira competição nessa temporada. O nosso atletismo vive um bom momento, isso porque nesta semana dois apucaranenses foram convocados para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros. Graças ao apoio e incentivo do prefeito Junior da Femac o nosso atletismo vem revelando e dando bons frutos”, destaca Grillo.

Na competição nacional, marcada para ocorrer de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro, vão competir na prova de 2.000m os jovens apucaranenses Cauã Carlos Lucchesi da Silva, de 13 anos, e Gabrielly Eduarda Santos Souza, de 12 anos.

No mês passado também competindo em Cascavel, Edson Emídio conquistou uma medalha de ouro e outra de prata no Campeonato Paranaense Sub-23. No sábado, ele obteve a primeira posição na prova de 10.000m com o tempo de 32’34”, e no domingo foi o segundo colocado nos 5.000m com a marca de 16’29”.

Luiz Henrique nessa temporada competiu no 2º Torneio da Federação de Atletismo do Paraná em Cascavel e na prova pedestre de Assis-SP. Na primeira prova, com percurso de 10.000m, ele ficou em sétimo lugar na classificação geral e na segunda colocação na categoria. Já na corrida no interior paulista, com percurso de 5.000m, foi sétimo no geral e segundo na categoria.

Depois de correr no próximo final de semana no Campeonato Paranaense no Oeste do Estado, Luis Henrique participará de uma prova pedestre de 10.000m no dia 10 de outubro em Cascavel.