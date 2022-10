Apucaranenses vão ao pódio do 2º Aparados Off-Road; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os competidores encararam cerca de 600 quilômetros que apresentaram diversos tipos de obstáculos off-road

São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, marcou o ponto final da segunda edição do Aparados Off-Road que, apesar de ainda jovem, já se coloca como um dos principais eventos off-road do país. Ao longo de quatro dias, os participantes do Rally de Regularidade, válido pelo Campeonato Sul-Brasileiro da modalidade, encararam cerca de 600 quilômetros que apresentaram diversos tipos de obstáculos off-road. As belas paisagens da região também foram um diferencial.

continua após publicidade .

O percurso se iniciou em Vacaria, com um prólogo que definiu a primeira ordem de largada. De lá, as duplas rumaram a Bom Jesus e, após passar por São José dos Ausentes, fecharam a segunda etapa em Cambará do Sul, de onde partiram rumo a São Francisco, onde foram conhecidas as melhores duplas da competição nas categorias Master, Graduado, Turismo e Novato.

LEIA MAIS: Apucaranenses são confirmados no 2º Aparados Off-Road

continua após publicidade .

Apucarana se fez presente entre elas. O piloto Leandro Pereira Moor (o Ximura), conquistou o terceiro lugar na categoria Master, em dupla com o navegador Cláudio Pereira Flores, catarinense de Itajaí. Também nela, o navegador Jhonatan Ardigo ficou na quarta posição, ao lado de Olair Fagundes, de Cuiabá (MT).

“Com certeza, esse evento veio para ficar. Em sua segunda edição, o Aparados Off-Road mostrou a vocação que tem para o off-road e, principalmente, para apresentar as belezas naturais do Rio Grande do Sul. Foi uma prova técnica e desafiadora”, comentou Ximura.

Na Graduado, Alan Fernando dos Santos e Alfredo Pereira Moor garantiram a quarta posição. Eles enfrentaram chuva, piso liso e escorregadio, lama; médias elevadas de velocidade e um roteiro que exigiu dos navegadores controlar com precisão a metragem dos caminhos.

continua após publicidade .

O Aparados Off-Road contou com competidores de seis estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais –; que garantiram o elevado nível técnico da prova.

"Os comentários dos participantes foram muito positivos e mostram que o Aparados Off-Road veio para ficar. Conseguimos deixá-los com o sorriso no rosto e a vontade de retornar em 2023. Andamos pelos cartões-postais da região, locais com uma energia incrível, e cumprimos nossas expectativas", resumiu o diretor-geral de prova Alexandre Rech.





continua após publicidade .

O evento

O 2º Aparados Off-Road tem patrocínio de Imóveis Crédito Real, Resfriar, GS Performance, Tecnnic, Multital, Origin, Prodaly, Time Line, Prefeitura de Vacaria, Prefeitura de Bom Jesus e Prefeitura de São Francisco de Paula.

Apoio de Q7 Off-Road, Woodtech, Sul Acessórios Off-Road, Prefeitura de São José dos Ausentes.

Siga o TNOnline no Google News