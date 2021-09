Da Redação

Apucaranenses vão a Maringá para torneio de Kart Cross

A equipe de pilotos da Apukart, de Apucarana, estará competindo, neste próximo domingo (3), a 3ª etapa da Copa Norte Noroeste de Kartcross, no autódromo Race Garden Motorsport, em Maringá.

Os seis representantes de Apucarana serão Wagner Hirt, Euler Rufatto, Lucas Marques, Allyson Vieira, Koiti e Pontalti Jr. Os apucaranenses terão de competir com cerca de 30 pilotos do Paraná, além de outros que competidores do restante do Brasil.

Também neste final de semana, a premiação do Campeonato Paranaense e da Copa Norte de 2020, que não foram entregues anteriormente devido à pandemia da covid-19, serão recebidas pelos apucaranenses Wagner Hirt, que conquistou o Paranaense Cat Pro de 2020, Euler Rufatto, campeão Copa Norte Cat Light 2020, e Thiago Rubian, também vencedor na Copa Norte Cat Light 2020.