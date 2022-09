Apucaranenses sobem no pódio no Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô

Da Redação

Atletas da Academia Caminho Livre, que representaram Apucarana no campeonato em Fortaleza

O Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô Tradicinal, realizado em Fortaleza, no Ceará, contou com a participação dos atletas da Academia Caminho Livre de Apucarana, no norte do Paraná. O torneio aconteceu entre os dias 8 e 11 deste mês.

Foram seis lutadores apucaranenses ao estado cearense representar Apucarana. Eles foram acompanhados da treinadora Mariane Cristina Borges.

O campeonato foi realizado pela Confederação Brasileira de Karatê-Dô Tradicional e contou com a participação de 890 atletas de todo o país.

Da Academia Caminho Livre, Maria Cecília Maroneze Simplício foi a que mais trouxe medalhas. A atleta garantiu dois bronzes nas categorias Kata Individual e Kihon Ippon.

Pela categoria Kata Equipe, Sofia de Carvalho Leão, Nathaly Mariany Vasconcelos e Isabella Karoline Alencar da Silva ficaram em terceiro lugar e também levaram o bronze.

Outro que ficou em terceiro foi o competidor Jonatas William Anacleto, pela Kata Individual. Na mesma categoria, a atleta Selma Laís Castanho Di Creddo ficou no quarto lugar.

