Apucaranenses se destacam no “Two Trick´s Rogério Febem” de Skate

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, os atletas Henrique Lopes e Evandro Choma foram destaques no Campeonato de Skate denominado de “Two Trick´s Rogério Febem, realizado nesse domingo (21/08), no município de Marilândia do Sul. A competição reuniu mais de 70 skatistas de toda a região e foi baseada em manobras criadas por Febem, que é atleta profissional na modalidade.



Lopes, que competiu na categoria amador, obteve a segunda colocação. O vencedor foi Carlos Bueno, de Sarandi, com Rob Liberato, de Maringá, ficando em terceiro lugar. Na categoria iniciante, Choma conquistou a terceira posição, ficando atrás do campeão Antônio Junior e do vice Matheus Nonato, ambos de Sarandi.

Rogério Lopes, o Febem, que foi homenageado no evento, parabenizou todos os participantes.

"Foi uma bela competição, que superou todas as expectativas e que mostrou que o skate regional está muito forte. O evento consistiu numa apresentação de duas manobras, com as melhores sequências sendo premiadas" - Rogério Febem, skatista

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que Apucarana mostrou a sua força no evento. “Os nossos representantes conseguiram bons resultados no final de semana em Marilândia do Sul e voltaram satisfeitos para Apucarana, com o skate sendo mais uma modalidade que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”.

Contente por ser homenageado em Marilândia do Sul, Rogério Febem participará nos dias 27 e 28 de agosto da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Mini Rampa, que acontecerá no Layback em Belo Horizonte-MG. Na primeira etapa do circuito realizada em 2021, o atleta apucaranense havia ficado na segunda colocação.

O Circuito Brasileiro terá mais duas etapas neste ano. A segunda será disputada nos dias 22 e 23 de outubro na Praça Mauá no Rio de Janeiro e a terceira etapa ocorrerá nos dias 3 e 4 de dezembro no Vale do Paraíba em São Paulo.

