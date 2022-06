Apucaranenses se destacam no Ranking Noroeste MTB

Da Redação

Os atletas apucaranenses conseguiram bons resultados durante a terceira etapa do Ranking Noroeste de Mountain Bike, realizada nesse domingo (05/06), em Goioerê, competição que teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes daquele município. A etapa, que reuniu mais de 400 ciclistas de todo o Estado, contou pontos para o ranking brasileiro e noroeste, sendo desenvolvida com três percursos: Light (22 Km), Sport (41 Km) e Pro (64 Km).

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que os apucaranenses se destacaram na etapa. “Dos doze atletas inscritos na prova do final de semana, Apucarana teve sete deles entre os cinco melhores colocados. Foram duas vitórias, um segundo lugar, um terceiro e três atletas chegando na quarta posição. O mountain bike atualmente conta com muitos competidores em Apucarana, numa modalidade que tem o apoio do prefeito Junior da Femac”.

Destaque para os atletas Leonardo Almeida e Eduardo Rosa, que ficaram em primeiro lugar em suas categorias. Almeida foi o vencedor da categoria sub-40 e o líder na classificação geral, enquanto Rosa subiu no lugar mais alto do pódio na sub-55.

Rodrigo Santos obteve a segunda posição na categoria sub-35 e Carlos Pataluch foi o terceiro colocado na categoria sub-60. Já os atletas João Guilherme, Alisson Jesus e Edson Paulo terminaram a prova em quarto lugar nas categorias sub-30, sub-35 e sub-40, respectivamente, com Wilton Vilela ficando na nona colocação na categoria sub-45.

Pelo naipe feminino, Tatiara Fernandes foi à sétima colocada na elite e Raquel Pataluch obteve a oitava posição na sub-40+. Também competiram em Goioerê, os atletas apucaranenses David Renato Franco e Wilson Rossatti.

Foram premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria com medalhões personalizados e para todos que concluíram a prova receberam medalhas de participação. Os campeões da etapa ganharam brindes nas categorias light e sport.

A quarta e última etapa do Ranking Noroeste de MTB está marcada para o dia 7 de agosto em Loanda.