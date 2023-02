Apucaranenses se destacam no Festival Pé Vermelho de Hip Hop

Da Redação

Os apucaranenses Diogo Romão, Julia Corrêa e Milena Costa, pertencentes ao Grupo The Point, foram destaques na modalidade de all style (estilo livre), durante a realização do Festival Pé Vermelho de Hip Hop, que ocorreu no final de semana no Plaza Eventos, em Londrina. O trio, que participou de sua segunda competição de danças urbanas pelo Estado, terminou o festival na terceira colocação. O evento teve a presença de atletas de todo o Brasil, que competiram em várias categorias.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana, o Grupo The Point tem realizado os seus treinamentos na sala de ginástica do Complexo Esportivo Lagoão e no Cine Teatro Fênix.

“É mais uma modalidade que conta com o nosso apoio, que vem evoluindo e ganhando novos adeptos no município. Os nossos representantes foram muito bem em Londrina, se destacaram na batalha de trios e tenho certeza que no decorrer do ano alcançarão outros bons resultados. É mais uma modalidade que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

No final de semana em Londrina competiram ainda os apucaranenses João Vitor Carvalho, Victor William e Bruna Bernardineli, também pertencentes ao Grupo The Point.

O grupo de danças urbanas de Apucarana tem mais três eventos de all style (estilo livre), agendados para os próximos dias. Neste sábado (04/02), o “The Point” se apresentará durante o Bank´s 90’s Sessions no Complexo Esportivo Lagoão, nos dias 21, 22 e 23 de abril disputa um campeonato em Nova Andradina-MS e nos dias 29 e 30 do mesmo mês competirá em Maringá.

