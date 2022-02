Da Redação

Apucaranenses se destacam no Festival de Skate na Praça CEU

Aconteceu neste sábado (12), na cidade de Apucarana, o Festival "Melhores Manobras" (Best Trick) de Skate Street, na Praça CEU, no Jardim América. O evento foi realizado pela Igreja Bola de Neve, tendo apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal da Promoção Artística e Turística.

O evento, que contou a participação de 60 skatistas, teve como vencedores os apucaranenses André Poiam, na categoria iniciante, e Igor Marques, na amador. João Victor, de Apucarana, obteve a segunda colocação na categoria iniciante, e Theo Garcia, de Maringá, ficou em terceiro lugar. Na categoria amador, Kauã Felipe foi o segundo colocado e Pablo Renan ficou na terceira posição. Os dois últimos skatistas são apucaranenses.

A competição também ocorreu nas categorias mirim e feminino. O araponguense Gustavo Bessa foi o campeão da categoria mirim, seguido por Lucas Dias e Luiz Batista, de Apucarana. Emily, de Maringá, foi à primeira colocada na categoria feminina, seguida pelas apucaranenses Larinha e Isa.

O pastor Juliano Prado, da Igreja Bola de Leve, disse que o festival superou todas as expectativas. “Foi um evento muito legal, com a presença de bom público, reunindo também skatistas de fora. Pelo sucesso do festival a nossa intenção é realizar outras competições”, destaca a pastor Juliano Prado.



O pastor Bruno Taioli, de São Paulo e que prestigiou o evento no final de semana, agradeceu o apoio e o incentivo da Prefeitura de Apucarana. “A juventude está aproveitando este bom momento do skate, enchendo a quadra da Praça CEU. Foi muito bacana, foi uma festa do skate. Tenho essa alegria de ver o skate vivo e crescendo em nosso país”, comemora o pastor Bruno Taioli, que pratica a modalidade desde 1975.

A skatista Marina Veiga, que fez parte da equipe de arbitragem, destacou que sentiu uma grande energia durante a disputa neste sábado. “O skate cresce a cada dia e o importante com a presença das mulheres. E que venha mais incentivo da Prefeitura e das empresas locais”, frisa Marina, que é atleta profissional e reside em Curitiba.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou os organizadores e todos os atletas que competiram na Praça CEU. “Foi um grande evento, que mostrou novos talentos no skate de Apucarana e da região. Todos foram premiados e saíram felizes na competição de sábado, que teve total apoio do prefeito Junior da Femac”, disse Grillo.

O Festival “Melhores Manobras” de Skate Street contou com patrocínio da Ceriani Craveiro Imóveis, Griffe Co, John Roger, Eletran e Manos Caps.



Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.