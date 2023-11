Apucaranenses se destacam no Estadual de Basquetebol 3×3

Formada pelos atletas Fernando Lopes de Oliveira, José Augusto da Silva Lima, Andrey Renan de Vergennes, Eduardo Rodrigues, Victor Augusto Franco e Gabriel Fernandes Lamas, a equipe de basquetebol 3×3 de Apucarana conquistou nesse final de semana em Jacarezinho, a segunda posição na classificação geral do Campeonato Paranaense da modalidade.

A competição, que faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, foi realizada em quatro etapas com a presença de 14 times de todo o Estado, com as disputas acontecendo nas cidades de Sertanópolis, Paranaguá, Terra Rica e Jacarezinho.

Na primeira etapa em Sertanópolis, os apucaranenses ficaram em segundo lugar. Na segunda etapa em Paranaguá a equipe foi quinta colocada. Na terceira desenvolvida em Terra Rica o time conseguiu a segunda posição e na quarta etapa em Jacarezinho os apucaranenses ficaram em terceiro lugar.

Com a somatória de pontos ao longo da competição, a equipe de Apucarana terminou o Paranaense como vice-campeã, garantindo assim a vaga para o Campeonato Sul-Brasileiro que acontecerá de 10 a 12 de novembro em Itapema-SC.

“Os atletas, que competiram com o apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, fizeram uma belíssima campanha no Campeonato Paranaense e estão de parabéns. Agora serão os nossos representantes em Santa Catarina enfrentando os melhores atletas do sul do país”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

