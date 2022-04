Apucaranenses se destacam no Desafio Brou de Telêmaco Borba

Da Redação

Os atletas da equipe Cropfield/Bertasso Serviço Automotivos, de Apucarana, foram destaques no último domingo (13) durante a realização do Desafio Brou de Trail Run e Mountain Bike, que aconteceu no Parque da Cidade em Telêmaco Borba (região dos Campos Gerais). Os apucaranenses competiram no mountain bike e conseguiram boas colocações em suas categorias.

A competição, com trilhas extremamente técnicas foi dividida em dois percursos (Percurso Completo = 48Km e Percurso Reduzido = 35Km), também teve a presença de atletas de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Brasília.

RESULTADOS DO PERCURSO COMPLETO

Os atletas Rondinelli Gouveia e Miguel Aparecido de Souza ficaram em segundo lugar nas categorias máster B2 e máster D, respectivamente.

Delcio Bertasso obteve a terceira colocação na categoria máster D e José Eugenio Lessa ficou em quarto lugar na mesma categoria. Já Délcio Bertasso Junior foi o 12º enquanto Rafael Souza de Jesus foi o 60º colocado na máster B1.

No feminino, Tatiara Fernandes da Motta conseguiu a quinta posição na categoria elite e Rizian Bertasso foi quinta colocada na máster A.

Na classificação de duplas mistas, Fernanda Galvão e Adilson Rocha terminaram a prova em sexto lugar.

Mais atletas de Apucarana de outras equipes competiram no último final de semana em Telêmaco Borba.

No feminino a experiente atleta Rosiane Cristina Bolonhezi, campeã no Duathlon Terrestre do Jaboti realizado no último dia 6 de março, foi segunda colocada na categoria máster C em Telêmaco Borba. Evelin Zamparolli ficou em sexto lugar na categoria máster A e Bibiana de Paula Ruiz obteve a 12ª colocação na máster A.

Os demais resultados dos apucaranenses foram os seguintes: Oswaldo Stroher (19º lugar na máster C1); Luciano Lourenção (23º na máster A2); Antônio Marcos Martins (23º na Master B2); Danilo Luciano (31º na máster A2); Dirceu Morais (35º na máster B2); Thiago Salviatto (38º na máster A2); Emerson Vandressen (38º na máster B1); Anderson Martins (45º na máster B1); Fabiano da Silva (50º na máster B1); Cristiano Rocha (51º na máster B1); Alison Cesari (61º na máster A2); Willian Salviatto (63º na máster B1); Silvano José da Silva (64º na máster B1); Alexandre Gentil da Fonseca (75º na máster B1); e Hugo Leonardo Viana (77º na máster B1).

PERCURSO REDUZIDO

Leandro Gustavo Lins (31° sub 40), Lincon B. Neto (15° sub 40), Milton Bruno de Souza (21° Peso Bruto) e Fabiana Lenise (19° Turismo B)