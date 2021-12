Apucaranenses se destacam no Campeonato Regional de Karatê

Da Redação

As equipes da Academia Kime, Associação Ippon, Valério Dojo e Academia Waza, todas de Apucarana, conseguiram bons resultados no último final de semana pelo Campeonato Regional de Karatê, realizado no ginásio municipal de esportes de Pitangueiras (Norte do Estado). A competição reuniu 180 atletas e foi disputada pelos estilos de kata e kumite (masculino e feminino), com representantes de Pitangueiras, Apucarana, Arapongas, Astorga, Atalaia, Iguaraçu, Santa Fé, Engenheiro Beltrão e Nossa Senhora das Graças.

Juntando as quatro equipes de Apucarana, foram conquistadas 90 medalhas, sendo 21 de ouro, 34 de prata e 35 de bronze.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, enalteceu o desempenho dos apucaranenses na competição regional. “Apucarana mais uma vez mostra a sua força e tradição no karatê conseguindo excelentes resultados para o município. O karatê da cidade já havia se destacado nos Jogos Abertos do Paraná Combate e agora é destaque na região”, destaca o professor Grillo.

Tendo uma das maiores delegações no Campeonato Regional, com 32 atletas, a Academia Kime ganhou 14 medalhas de ouro, 19 de prata e 17 de bronze. A equipe apucaranense foi à primeira colocada na classificação geral do campeonato.

A Associação Ippon, terceira colocada na classificação geral, conquistou 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 10 de bronze. A Academia Waza ficou com 8 medalhas de prata e 4 de bronze, enquanto a Valério Dojo ganhou uma medalha de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. As três últimas equipes de Apucarana tiveram delegações menores na competição realizada em Pitangueiras.

As equipes Kime, Ippon, Valério Dojo e Waza têm o comando dos professores Gerson Costa, Jeferson de Oliveira Corrêa, Amauri Almeida e André Firmo, respectivamente.