Apucaranenses se destacam no Campeonato Estadual de Bicicross

Os atletas Ronaldo Brandão, Julia Brandão, Sophia Kolacsai e Eloísa Kolacsai, da equipe Apucarana Bicicross Clube (ABC), foram destaques no último final de semana durante a quarta etapa do Campeonato Paranaense da modalidade, que aconteceu no Parque das Crianças em Guarapuava. A competição contou com mais de 200 pilotos de todo o Estado e de Santa Catarina.

continua após publicidade

Destaque para o piloto Ronaldo que ficou em primeiro lugar na categoria 40+ aro 20 e também na categoria de 40 a 45 anos cruiser aro 24. Julia, que é filha dele, obteve a segunda colocação na categoria girls de 9 a 10 anos.

-LEIA MAIS: Equipe Sub 12 de Arapongas é campeã do evento Paraná Cup

continua após publicidade

Na categoria girls de 7 a 8 anos, Sophia foi a primeira colocada. Já na categoria woman 17+, Eloísa ficou em segundo lugar. Os quatro atletas apucaranenses, com uma etapa de antecedência, foram campeões da competição em suas categorias.

“Foi um final de semana com bons resultados para o nosso município nesse campeonato que é o principal do bicicross no Paraná. Estamos felizes e agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana”, disse Ronaldo, que comanda a escolinha da modalidade aos sábados, a partir das 10 horas, no estacionamento do Complexo Esportivo Lagoão.

“O bicicross é mais uma modalidade que vem conquistando boas colocações para Apucarana, revelando novos talentos no esporte e que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

continua após publicidade

A quarta etapa realizada no último final de semana também teve a presença de pilotos de Curitiba, Londrina, Cianorte, Goioerê, Cascavel, Toledo, Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Itajaí, Jaraguá do Sul e Florianópolis, as três últimas cidades de Santa Catarina.

A quinta e última etapa do Campeonato Paranaense será realizada no mês de novembro em Foz do Iguaçu, em data que ainda será definida.

Siga o TNOnline no Google News