Apucaranenses se destacam no Campeonato de Skate em Castro

Os atletas apucaranenses Murilo Lourenço, Theo Garcia e Henrique Lopes se destacaram nesse domingo (22/10), durante a disputa do 2º Campeonato de Skate, que aconteceu no Município de Castro. A competição teve a presença de mais de 150 skatistas de todo o Estado.

continua após publicidade

Os skatistas Murilo e Theo foram campeões nas categorias mirim e iniciante, respectivamente, enquanto Henrique ficou na segunda colocação na categoria amador.

-LEIA MAIS: Onze hospitais da região serão beneficiados com recursos do Estado

continua após publicidade

O também skatista Rogério Lopes, o Febem, que é atleta profissional e que chefiou a delegação em Castro, disse que Apucarana foi representada por 20 competidores. “Conseguimos conquistar bons resultados, tivemos uma das maiores delegações no campeonato e agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes de Apucarana”, destaca Febem, que disputará duas competições importantes nos próximos dias.

No dia 5 de novembro, em Saquarema-RJ, ele participará das eliminatórias do Street League, o maior evento de skate a nível mundial e no mês de dezembro em Santos, disputa a final do Campeonato Brasileiro.

“Ficamos contentes com o desempenho dos apucaranenses no campeonato de Castro e estamos na torcida para que o Rogério Febem alcance boas colocações nos próximos eventos. O skate de Apucarana hoje tem bons atletas e conta com todo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News