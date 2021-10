Apucaranenses se destacam no Brasileiro de Atletismo Master

Da Redação

Com 10 medalhas, sendo seis de ouro, uma de prata e três de bronze, Apucarana foi destaque no último final de semana durante a 20ª edição do Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, realizada no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), em Cascavel. O município foi representado pelos atletas Luís Cláudio de Freitas, Artur Vinícius de Souza Damas, Edimirty Erbusto Pereira, Nilo Neves de Souza Junior e Gainete Ferensovicz.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, comemorou as conquistas no Oeste do Estado. “Foi uma competição de alto nível com os melhores atletas na categoria master do nosso país, com Apucarana sendo destaque em várias provas, ganhando dez medalhas e conseguindo dois recordes nacionais. Apucarana mantém a sua tradição no atletismo e com certeza mais medalhas e troféus virão para o munícipio. Tudo isso graças ao apoio do prefeito Junior da Femac que tem ajudado muito o esporte da cidade”, destaca Grillo.

Quem fez a festa e voltou feliz de Cascavel foi o atleta Luís Cláudio que conquistou três medalhas de ouro. Ele, que competiu na categoria de 40 a 44 anos, subiu no lugar mais alto do pódio nas provas de 800m, 1.500m e revezamento 4x400m.

Pela categoria de 30 a 34 anos, Artur Damas também comemou muito no último final de semana. O atleta ganhou ouro no salto em altura e salto triplo (conseguindo os recordes nacionais da categoria nas provas), prata no salto em distância e bronze no revezamento 4x100m. No salto em altura a marca foi de 1,90m e no salto triplo foi de 11m e 33cm.

Na categoria de 45 a 49 anos, Edimirty conquistou medalha de ouro no 4x400m e faturou o bronze na prova de 5.000m.O atleta Nilo Neves, na categoria de 45 a 50 anos, ganhou a medalha de bronze na prova de 400m, enquanto Gainete sofreu uma contratura muscular na panturrilha quando participava da prova de 10.000m. Ele também estava inscrito na categoria de 50 a 54 anos nas provas de 1.500m e 5.000m.

A competição é uma realização da Associação Paranaense de Atletismo Master (APRAM), com supervisão da Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM). O Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, apoiou o evento, assim como a Prefeitura de Cascavel e a Federação de Atletismo do Paraná.