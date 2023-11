Apucaranenses se destacam no 2º Festival de Atletismo em Rolândia

Com a conquista de 10 medalhas, duas de ouro, três de prata e cinco de bronze, a equipe das categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque durante a 2ª edição do Festival de Atletismo, que ocorreu nesse sábado (25/11) no Estádio Erich Georg, em Rolândia.

A competição reuniu mais de 250 atletas e foi disputada pelas categorias nascidos em 2008, em 2009 e 2010, em 2011 e 2012, em 2013 e 2014 e 2015 e 2016 (masculino e feminino). Participaram corredores de Rolândia, Apucarana, Arapongas, Cambé, Londrina, Porecatu, Cornélio Procópio, Astorga e Colorado.

“A nossa jovem equipe de atletismo de Apucarana fecha a temporada com chave de ouro, pois foram muitas vitórias, medalhas e troféus ao longo do ano. Agora os atletas já iniciam os preparativos para a Vinteoitinha do próximo ano e contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Os apucaranenses Pedro Henrique Neves Bernardo e Kethellyn Santos foram campeões nas categorias nascidos em 2011 e 2012 e nascidos em 2013 e 2014, respectivamente. Com a medalha de prata em suas categorias ficaram os atletas Adryan Gomes da Silva, Andrelize Vitória Pereira da Cruz e Madelaine Gomes da Silva.

Já os corredores Pedro Henrich Machado de Oliveira, João Vitor Neves Bernardo, Nathaly Ramos Monteiro e Ana Clara dos Santos faturaram a medalha de bronze. Também conseguiram a terceira posição na prova de revezamento 4x100m misto, João Pedro Lima, Rômulo Ramos Monteiro, Nathaly Ramos Monteiro e Andrelize Vitória Pereira da Cruz.

As garotas Vitória Fernanda Proença e Analice Proença terminaram o festival em quarto e quinto lugares, respectivamente. Rômulo Monteiro foi quarto colocado, João Pedro Lima e João Miguel Marques da Silva terminaram a competição na quinta posição.

