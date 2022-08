Apucaranenses se destacam na Prova Quinzinha em Cornélio Procópio

Da Redação

Representantes de Apucarana participaram do evento esportivo pelos naipes masculino e feminino

Sete jovens atletas, que pertencem à equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, se destacaram nesse sábado (30), durante a realização da Prova Pedestre Quinzinha, disputada em Cornélio Procópio e que reuniu competidores de todo o Estado. Os representantes apucaranenses conquistaram três medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze, participando do evento esportivo pelos naipes masculino e feminino.

No lugar mais alto do pódio subiram os atletas Yohan Gabriel Brandino de Oliveira (categoria de 12 a 13 anos), Cauã Carlos Lucchesi da Silva e Madelaine Gomes da Silva (14 a 15 anos). Além das medalhas de ouro e dos troféus, os três competidores também ganharam bicicletas como premiação.

As medalhas de prata foram conquistadas por Andrelize Vitória Pereira da Cruz (12 a 13 anos), Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Guilherme Paschoal (14 a 15 anos), enquanto Pedro Henrich Machado de Oliveira faturou a medalha de bronze na categoria de 14 a 15 anos.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, ficou muito feliz e comemorou os resultados alcançados nesse sábado. “É uma alegria enorme ver os nossos atletas brilhando numa prova tão tradicional como a Quinzinha, chegando entre os melhores colocados em Cornélio Procópio. São competidores revelados no circuito de corrida de rua das escolas municipais e que agora mostram talento nos Jogos Escolares do Paraná e em outras competições pelo Estado, tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, diz o professor Grillo.

A competição nesse sábado teve também a participação dos apucaranenses Adryan Gomes da Silva, Samuel da Silva Biz, Davi Martins, João Pedro Batalha, Pedro Henrique Martins e Lara Beatriz Germiniane Gabriel.

A Prova Pedestre Quinzinha tem a realização da Fundação de Esportes, Prefeitura de Cornélio Procópio e do Serviço Social do Comércio (Sesc).

