Apucaranenses se destacam na Prova Adriana de Souza em Ibiporã

Destaque principal para o atleta Yohan Gabriel Brandino de Oliveira

A equipe de atletismo das categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana foi destaque nesta segunda-feira (1ª), durante a 21ª edição da Prova Pedestre Adriana de Souza, realizada em Ibiporã, Norte do Paraná. Os apucaranenses conquistaram sete medalhas, com uma de ouro, três de prata e três de bronze.

Destaque principal para o atleta Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, que foi campeão na categoria de 14 a 15 anos. Nessa mesma categoria, Pedro Henrich Machado de Oliveira conseguiu a medalha de bronze. As medalhas de prata foram conquistadas pelos jovens Adryan Gomes (categoria de 8 a 10 anos), Rômulo Monteiro (11 a 13 anos) e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza (14 a 15 anos).

Na categoria de 8 a 10 anos, o garoto Davi Luiz obteve o terceiro lugar. Quem também faturou medalha de bronze foi Madelaine Gomes da Silva na categoria de 14 a 15 anos. Nessa mesma categoria, Andrelize Vitória Pereira da Cruz terminou a prova pedestre na quarta colocação.

“Com o incentivo do prefeito Junior da Femac, mais uma vez os nossos jovens atletas mostraram competência conquistando bons resultados em Ibiporã. Já havíamos se destacado na Vinteoitinha, Quinzinha e na Corrida Tiradentes e, agora fizemos bonito na Prova Adriana de Souza. Os treinamentos seguem a todo vapor no Complexo Esportivo Lagoão em busca de novas conquistas nas provas regionais e estaduais”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo.

Também nessa segunda-feira (01/05), em Ibiporã, Apucarana teve representantes nas categorias juvenil, adulto, veterano e paralímpica (masculino e feminino). Foram campeões em suas categorias os atletas Guilherme Paschoal (16 a 20 anos), Valdecir Alves Martins (51 a 60 anos), Ubiratan Luis de Oliveira (paralímpica), Isadora Cássia Biz (16 a 20 anos), Jéssica Braga (21 a 30 anos) e Pâmela Weyand (31 a 40 anos).

Foram medalhistas de prata, os competidores Luiz Henrique Pereira (31 a 40 anos), Luiz Cláudio de Freitas (41 a 50 anos) e Ademir Bobig (61 a 65 anos). Os atletas Samuel Biz, Thiago Chagas e Claudete Pinheiro de Freitas Biz faturaram medalhas de bronze em suas categorias.

A prova foi realizada pela Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer.





TORNEIO DA FEDERAÇÃO

Os atletas Arthur Kolibaba Pereira, 17, e Ghandi dos Santos Reinehr, 21, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participaram nesse sábado (29/04), em Cascavel, do Torneio da Federação de Atletismo do Paraná (FAP), nas categorias sub-20 e sub-23. Arthur, que fez a sua estreia numa competição estadual, obteve na categoria sub-20 a primeira posição nas provas de 100m e 200m. Mais experiente no atletismo, Ghandi ficou na terceira colocação na categoria sub-23 nas provas de 200m e 400m.

