Apucaranenses se destacam na Maratona de Foz do Iguaçu; confira

Com o tempo de 2h38min:20seg, os atletas Luiz Cláudio de Freitas e Geison Novais de Souza, da equipe adulta de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistaram neste domingo (24) a segunda posição na classificação geral da prova de revezamento na 14ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Cada atleta percorreu 21 quilômetros. Os vencedores foram Carlos Henrique de Souza e Vitor de Oliveira da Silva.

A largada aconteceu no Mirante do Vertedouro, dentro da Itaipu, e a chegada no Parque Nacional do Iguaçu ao lado das Cataratas.

Os dois atletas de Apucarana agora vão participar no próximo final de semana na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL) dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). Luiz Cláudio disputará as provas de 800m, 1.500m e de 5.000m, enquanto Geison compete nas provas de 5.000m e de 10.000m.

Mais dois atletas apucaranenses também se destacaram em Foz do Iguaçu. Luiz Henrique Pereira ficou em 24º lugar na classificação geral da maratona e na terceira posição na categoria (30 a 34 anos), com o tempo de 3h03min:39seg. Já a atleta Jéssica Kassiane Braga de Lima Vitor obteve a 17ª posição na classificação geral da prova de 11,5 quilômetros e foi a terceira colocada na categoria, com o tempo de 58’47”.

“Os atletas de Apucarana estão de parabéns pelos resultados alcançados em suas provas no último domingo em Foz do Iguaçu, mostrando assim a força do nosso atletismo e que conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A maratona foi realizada pelo Sesc Paraná, integrante do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e da Prefeitura de Foz do Iguaçu, teve o apoio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Foz do Iguaçu e Região e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) de Foz do Iguaçu e a promoção da RPC.

