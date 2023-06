Apucaranenses se destacam na Copa Norte de Taekwondo

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, os atletas Thiago Presente Fedrigo e Lucas Eskildsen Mansano, do Projeto Yomchi, foram destaques durante a Copa Norte de Taekwondo. A competição regional, que teve a presença de 410 atletas, ocorreu no ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes, em Londrina, com organização da Federação Paranaense da modalidade.

Segundo Márcio José, professor do projeto, Thiago conquistou duas medalhas na competição, sendo uma de ouro na luta e uma de bronze no poomsae na categoria até 80 quilos da faixa azul clara até a roxa, enquanto Lucas faturou ouro na luta e obteve a quarta colocação no poomsae na categoria até 80 quilos da faixa amarela até a verde. “Ficamos contentes e satisfeitos com os resultados alcançados em Londrina e agora vamos se preparar para o Campeonato Paranaense e para o Brazil Open”, destaca Márcio José.

A competição estadual será realizada nos dias 1º e 2 de julho na Associação Banestado em Pontal do Paraná (litoral do Estado) e o campeonato nacional acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto no Ginásio de Esportes do Colégio Marista em Londrina.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, enalteceu o desempenho da dupla. “O Thiago e o Lucas deram um show na Copa Norte e trouxeram três medalhas para o município, mostrando a força do nosso taekwondo, que conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac. Os dois atletas também têm potencial para se destacarem no Paranaense e no Brasil Open”, frisa o professor Tom Barros.

O Projeto Yomchi ocorre na sala de ginástica do Complexo Esportivo Lagoão, com os treinamentos sendo realizados as segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30. As aulas são gratuitas e os interessados em praticar a modalidade podem se inscrever no instagram: @yomchitaekwondo.

