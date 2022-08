Apucaranenses se destacam na 6ª etapa da Copa Norte de Mountain Bike

Da Redação

Apoiados pelo Conselho Municipal de Esportes e pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, seis atletas do Grupo MTB Apucarana, foram destaques durante a realização da sexta etapa da Copa Norte Forma Ativa de Mountain Bike, que aconteceu nesse domingo (14/08) no município de Rancho Alegre. A equipe conquistou cinco medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Os atletas Naidio Toledo e Rodrigo Santos foram campeões nas categorias light sub-40 e light sub-35, respectivamente. O experiente atleta Edson Paulo da Silva obteve a segunda colocação na categoria pro master A2. Também ficou em segundo lugar na categoria pro master A1 o atleta Alisson Jesus. Tatiara Fernandes faturou a medalha de bronze na categoria pro elite e Wilson Rossatti terminou a prova na sexta posição na categoria pro elite.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, disse que o Grupo MTB mais uma vez representou muito bem a cidade de Apucarana. “Os atletas da equipe mostraram o seu valor e trouxeram bons resultados em mais uma etapa da Copa Norte. Os apucaranenses já haviam se destacado na etapa final do Ranking Noroeste em Loanda e agora fizeram bonito em Rancho Alegre, com o grupo tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Restam mais cinco etapas para a final da competição regional. A próxima etapa está marcada para o dia 18 de setembro em Cambará. As outras provas são as seguintes: 8ª etapa (16 de outubro em Abatiá); 9ª etapa (30 de outubro em Jacarezinho); 10ª etapa (27 de novembro em Congonhinhas) e 11ª etapa (11 de dezembro em Japira).

No próximo domingo (21/08), o Grupo MTB Apucarana participará da terceira etapa do Circuito Regional em Marialva.

