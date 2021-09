Apucaranenses se destacam na 6ª Copa Paranatex de tênis

Da Redação

A 6ª Copa Paranatex terminou neste domingo (26) com apucaranenses se destacando em suas categorias. O torneio de tênis, reconhecido como o maior FTP 1000, foi realizado entre os dias 22 e 26 de setembro, no Contry Club, em Apucarana.

O torneio foi separado em categorias divididas por idades e níveis. Categoria A (livre), Categoria B (de 35 a 49 anos), Categoria C (de 50 a 65 anos) e Super Master (acima de 65 anos). Oito classes separam o nivelamento dos jogadores: quanto menor, melhor o nível.

Pela 2ª classe masculino B (2MB), Rafael Juca se sagrou campeão. Na 3ª classe masculino C (3MC), teve dobradinha com João Corrêa em primeiro e Vamberto Bonfim, vice-campeão. O campeão da 3ª classe masculino B (3MB) Vinícius Siqueira e o vice Bruno Maiola fizeram a outra dobradinha.

Nas classes de nível 4, Vinícius Fujiwara Ceravolo foi campeão pela 4MA, e Danilo Franco, vice na 4MB. Antônio Ferreira ficou com o segundo lugar na 6MB e Fabrício Tambani, na 6MA.

A grande final da 1ª classe masculina A (1MA) foi disputada pelo paulista Júlio Silva e o paranaense Fernando Ristow. Com parciais de 6/4 e 6/2, o bicampeão Júlio venceu por 2 sets a 0 e levou o troféu do evento, mais R$ 3.800. O maringaense Ristow ganhou R$ 2.200 de premiação com a vice colocação.