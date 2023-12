Apucaranenses se destacam na 2ª etapa da Copa Norte de Badminton

O Complexo Esportivo Áureo Caixote em Apucarana, sediou nesse sábado e no domingo (02 e 03/12), com a presença de 134 atletas nas categorias masculina e feminina, a 2ª etapa da Copa Norte da Badminton. A competição, que fechou a temporada da Federação Paranaense, teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura e contou com atletas das cidades de Apucarana, Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, Paranavaí e Foz do Iguaçu.

A equipe de Apucarana, comandada pelo professor Alysson Namba, fez a festa na competição, pois conquistou 42 medalhas, com 14 de ouro, 16 de prata e 12 de bronze. Durante os dois dias de disputa, foram realizados 201 jogos em 52 categorias, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos.

“Parabenizo a todos os participantes que estavam presentes em nossa cidade na realização da Copa Norte e em especial a equipe de Apucarana, treinada pelo professor Allyson Namba, que faz um excelente trabalho na modalidade. Foi um evento maravilhoso num esporte que reúne muitas famílias e atletas de várias idades”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

“Depois de muitos anos voltamos a realizar uma etapa da Copa Norte em nossa cidade. A competição foi um sucesso, os atletas de Apucarana se destacaram em suas categorias e os competidores de outros municípios elogiaram a organização do evento. Agradeço o apoio do prefeito Junior da Femac e aos vários empresários apucaranenses que nos ajudaram a promover essa competição”, disse Alysson Namba, que coordenou o evento esportivo.

Destaque na competição para a família apucaranense formada por Alcides, Patrícia, Lucas e Maria Vitória Favaretto. Alcides e Patrícia (pai e mãe) foram campeões na dupla mista na categoria 45+. Alcides também conseguiu o segundo lugar na dupla com o filho Lucas na categoria masculina C e ainda conseguiu o segundo lugar na individual 45+.

Lucas também foi campeão na dupla mista na categoria sub-15, fazendo parceria com um atleta de Londrina. Patrícia obteve a segunda posição na dupla feminina 45+ competindo com Lourdes da Cruz e também conseguiu o terceiro lugar na categoria 45+. Maria Vitória (filha de Alcides e Patrícia) conseguiu o terceiro lugar na individual sub-11 e o título na dupla feminina competindo ao lado de uma atleta de Foz do Iguaçu.

A competição nesse final de semana foi promovida pela Federação Paranaense de Badminton e também contou com o apoio da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e da Escola Nipo Brasileira.

DESTAQUES DE APUCARANA

Simples feminina - D

1º) Carla Matsnura

2º) Kelly Rodrigues

Simples Masculina - D

1º) Bruno Kiyota Freitas

Simples Feminina – Sub-09

1º) Lya Namba

Dupla Masculina - D

1º) Carlos Dal Ben e Carlos Gasparini

2º) Dante Guarnieri e Jackson Shigaki

Simples Feminina - 45+

1º) Tânia Guill

2º) Maria Lucia

3º) Patricia Favaretto

Simples masculina - 40+

1º) Silvio Teruo Shimada

Simples masculina - 55+

1º) Roberto Makoto

Dupla Masculina - Sub 15

1º) Hiro Nakamura e Pedro Lorenzo

Simples masculino - Sub 17

1º) Arthur Shimada

Dupla feminina D

1º) Kauane e Sheila Moure

2º) Ayla Namba e Maria Julia

3º) Jéssica Meschini e Tatiane Araujo

Dupla mista D

1º) Bruno Kiyota e Carla Matsnura

3º) Carlos Dal Ben e Ayla Namba

Dupla feminina - Sub 11

1º) Emanuelly e Maria Vitória

3º) Lya Namba e Clara

Dupla mista – sub-15

1º) Lucas Favaretto e Isis

Dupla mista - 35+

1º) Silvio Shimada e Maria Yokomizo

3º) Carlos Gasparini e Tania Guill

Dupla mista - 45+

1º) Alcides Favaretto e Patrícia Favaretto

2º) Marcos Brito e Sheila Moure

