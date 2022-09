Apucaranenses se destacam em prova de triathlon no Litoral do Paraná

Da Redação

Seis atletas representaram a cidade de Apucarana no torneio "Triathlon Brasil 111", que aconteceu no domingo (18), em Matinhos, no Litoral do Paraná. Três deles, em conjunto, participaram da categoria de revezamento. Outros três realizaram a prova individualmente.

A largada aconteceu na Praia Mansa de Caiobá, e a chegada na Praça Dante Luiz Junior. O triathlon contou com as modalidades de natação (1.000 m), ciclismo (100 km) e corrida (2x 5 km). Tanto o individual, quanto o revezamento, tiveram pelo ciclismo 5 km de percurso até a rodovia, 90 km de estrada e outros 5 km de transição. Foram cerca de 200 competidores divididos em três categorias.

Entre os atletas, dois conseguiram o primeiro lugar em suas respectivas categorias. Paulo Franciscon ganhou pela categoria de 45 a 49 anos. Já a apucaranense Flávia Marquezine conquistou a primeira colocação pela categoria feminina de 40 a 45 anos. Ainda no individual, o atleta Vinícius Vasilio competiu contra atletas de 40 a 44 anos.

Em conjunto, os apucaranenses Allan Jhones de Oliveira Dias Piva (corrida), 24 anos, Thiago Olanczuk Alves (ciclismo), 32 anos, e Ângelo Marquezine (natação), 48 anos, também se destacaram e conseguiram a terceira posição pela prova de revezamento.

"Foi a primeira vez que eu participei dessa prova. Foi uma experiência única, um nível alto. Tinha atletas de Santos-SP, Rio Grande do Sul, e de todo o Paraná. Foi bastante gratificante. Uma prova muito organizada, bem sinalizada, metade da rodovia ficou interditada, gostei bastante", comentou o atleta de Apucarana Thiago Olanczuk.

A competição ainda contou com a categoria Sprint, com percursos mais curtos nas três modalidades.

