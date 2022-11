Apucaranenses são vice-campeões no Paranaense de Karatê

Da Redação

A maior delegação da história de Apucarana fez bonito na final do Campeonato Paranaense de Karatê, que aconteceu no último sábado (26), em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná.

A presidente da Associação Karatê Vida, Juliane Veiga da Fonseca, conta que a equipe somou 1.090 pontos nas categorias A e B, conquistando assim a segunda colocação no geral dessa etapa. “Estamos muito felizes. Levamos a maior delegação. Nossos atletas foram brilhantes e podemos afirmar que estamos entre os melhores caratecas do Brasil”, ressalta Juliane.

Apucarana levou para Campo Mourão 72 atletas, segundo a presidente. “Nossos caratecas conquistaram na modalidade Kata 5 ouros, 3 pratas e 9 bronzes. Já no Kumite: 14 ouros, 10 pratas e 8 bronzes”, elenca Juliane.

O coordenador da delegação apucaranense, professor Alan Pereira, reforça ainda que com estes resultados, Apucarana ficou como a quinta melhor equipe de Karatê do Paraná. “Trinta e quatro cidades competiram o paranaense de Karatê. E nós ficamos em quinto. Um orgulho que mostra que estamos no caminho certo, já que incentivamos o Karatê desde a base no município”, frisa Alan

A deleção apucaranense foi composta também pelo coordenador geral, professor Alan Pereira da Silva, além dos técnicos Jeferson de Oliveira, Eliane dos Santos Correa, Danyel de Oliveira, Thiago Salustiano, Hugo Bernardes, André Firmo, Nathan Pereira, Caio Carvalho e do arbitro Amauri Valério.

Resultados:

Medalhas de Ouro: Gabriel dos Santos Cordeiro, Ana Beatriz dos Santos Goes, Anthony Gabriel Pimenta, Juliane Veiga da Fonseca, Eliane Lemes dos Santos Correia, Arthur Filipe Lopes, Gabriel dos Santos Valério, Ana Julia de Souza, Julio Ortega Galeano, Nicolas Zanchin Tejada, Gustavo de Oliveira Andrade, Thiago Fernando Lopes Salustiano, Alan Pereira da Silva, Hugo Cleiton Bernardes da Silva, Vanessa Cristina Correa da Silva, Juliane Veiga da Fonseca e Eliane Lemes dos Santos Correia.

Medalhas De Prata: Arthur Bernardes da Silva, Miguel Fonseca Nascimento, Heitor Fernando Lopes Salustino, Emanuelly Bernardes da Silva, Nathaly Caroline da Silva Bacon Sady, Ivan Ribeiro Neto, André Firmo Rodrigues, Hugo Cleiton Bernardes da Silva, Miguel dos Santos Valério, Marcela Helena da Silva Nicole, Rian Sanches Santos, Danyel de Oliveira dos Santos, Nathan Pereira dos Santos, Felipe dos Santos Valério, Vincenzo Tatatessuji Argenti e Vanessa Cristina Correa da Silva.

