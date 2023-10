Apucaranenses são medalhistas nos Jogos da Juventude em Londrina

Os atletas Guilherme Paschoal e Samuel da Silva Biz, da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conseguiram bons resultados nesse final de semana na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), durante a fase estadual dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). A competição foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Secretaria da Educação, com apoio da Prefeitura de Londrina.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que Guilherme conquistou a medalha de prata na prova de 3.000m com obstáculos, seguido pelo também apucaranense Samuel. “Os dois atletas foram bem na disputa em Londrina, mostraram todo o potencial do atletismo de Apucarana e ficaram apenas atrás do londrinense Kauã Henrique de Lima Ribeiro, que subiu no lugar mais alto do pódio”, frisa Tom Barros.

Também na prova de 3.000m com obstáculos, o atleta José Vitor Ribeiro, de Apucarana, terminou a competição em quinto lugar.

Guilherme ainda competiu nesse final de semana nas provas de 3.000m e de 5.000m. Na primeira competição, o apucaranense obteve a quinta colocação e na prova de 5.000m ficou em sexto lugar.

Os jovens Clayton Gomes Maciel e Arthur Luís Kulibaba Pereira também representaram Apucarana na pista da UEL. Clayton foi sexto colocado no salto em altura e Arthur conseguiu a mesma posição na prova de 200m.

Os atletas de Apucarana são treinados pelo professor Luis Henrique Pereira, com a supervisão do coordenador geral da modalidade, José Marcelino da Silva, o Grillo.

Na classificação final do atletismo masculino, Londrina ficou na primeira colocação, com Campo Mourão em segundo e Paranavaí em terceiro lugar. Apucarana terminou a competição na nona posição. O atletismo masculino teve a presença de atletas de 21 cidades do Estado. Londrina também obteve o primeiro lugar no atletismo feminino, com Foz do Iguaçu em segundo e Campo Mourão em terceiro.

